Mực nước trên sông Đồng Nai và La Ngà vẫn cao, nhiều địa phương phải hết sức đề phòng

Ngày 23-11, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, mực nước ở các sông trên hệ thống sông Đồng Nai và hồ Trị An ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông, suối, hồ.

Mực nước sông Đồng Nai dâng cao qua phường Trấn Biên

Vào sáng cùng ngày, tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai), mực nước ở mức 112,47 m, dưới mức báo động 2 (3 cm); trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) ở mức 104,68 m, trên mức báo động 1 (18 cm); trạm Trị An (hồ Trị An) ở mức 61,45 m, trên mức báo động 1 (5 cm).

Riêng tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), đỉnh triều cao trong ngày 22-11 đạt mức 1,99 m, xuất hiện lúc 19 giờ 30 phút, dưới mức báo động 2 (1 cm). Đỉnh triều sáng 23-11 đạt mức 1,82 m, xuất hiện lúc 5 giờ, trên mức báo động 1 (2 cm).

Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cảnh báo khu vực có khả năng xảy ra lũ: Sông Đồng Nai và sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán; những khu vực trũng thấp ven hồ Trị An, tại địa bàn các xã Phú Lý, Thanh Sơn, Định Quán, Xuân Bắc, La Ngà, Thống Nhất, Bàu Hàm, Trị An.

Những khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai tại địa bàn các phường, xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và các địa bàn lân cận.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ven sông Đồng Nai qua xã Cát Tiên vào ngày 21-11

Trong 24 giờ tới, mực nước ở các sông trên hệ thống sông Đồng Nai và hồ Trị An xuống chậm. Cụ thể: Trạm Tà Lài mức nước dưới báo động 2, trạm Phú Hiệp và trạm Trị An mực nước xuống ở mức báo động 1. Riêng trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều biến đổi chậm, đỉnh triều cao có khả năng còn duy trì ở xấp xỉ mức báo động 2 (2 m). Cấp báo động lũ có thể xảy ra mức báo động 1.

Người dân vùng hạ du sông Đồng Nai và các khu vực trũng thấp nên chủ động đề phòng tác hại do triều cường, nhất là triều cường kết hợp mưa lớn gây ra, bằng cách gia cố, nâng cao nền móng công trình, có các biện pháp ngăn chặn ngập úng phù hợp với từng hoàn cảnh, khơi thông dòng chảy, kê cao tài sản, các thiết bị gia dụng, chú trọng an toàn sử dụng điện.

Hiện tại nước đang rút dần, người dân đang dọn dẹp nhà cửa. UBND xã Đak Lua khuyến cáo người dân để đảm bảo An toàn điện: Tuyệt đối không chạm vào dây điện, ổ cắm bị ngấm nước. Phải ngắt cầu dao tổng, kiểm tra hệ thống điện thật kỹ trước khi sử dụng lại để tránh chập, cháy. Vệ sinh và khử khuẩn: Khẩn trương dọn dẹp bùn đất, rác thải, đặc biệt là khu vực giếng nước và bồn chứa nước. Bà con hãy sử dụng Cloramin B hoặc vôi bột để khử khuẩn nguồn nước, sàn nhà và chuồng trại nhằm phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, sốt xuất huyết. Kiểm tra kết cấu nhà cửa (tường, móng) xem có bị sụt lún, nứt gãy không. Nước đến đâu, dọn vệ sinh đến đó!! Theo dõi sát tình trạng sức khỏe của vật nuôi, nếu phát hiện dấu hiệu bệnh cần báo ngay cho cán bộ thú y xã để xử lý kịp thời, tránh lây lan.



