Mua xăng giá “cắt cổ” 45.000 đồng/lít trên cao tốc, ngay cạnh một cây xăng đang bỏ không

Vì sắp hết xăng, một người dân tại TP.HCM phải chấp nhận mua 10 lít xăng với giá 450.000 đồng, ngay ở vị trí một cây xăng đang vướng tranh chấp pháp lý.

Cây xăng tại Km41+100 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng về TP.HCM (Ảnh: Quảng Định).

Anh Ngô Hoàng Thái (35 tuổi, TP.HCM) phản ánh, vào cuối tuần qua, anh cùng gia đình đã gặp phải tình huống oái ăm khi di chuyển trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, khi đi đến Km41+100, anh ghé vào cây xăng tại đây để tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, cây xăng này đang treo biển “Tạm ngưng sửa chữa” dù vẫn còn trụ bơm xăng và văn phòng kinh doanh.

“Đồng hồ cảnh báo lượng xăng chỉ còn đủ cho xe di chuyển khoảng 24km. Trong khi đó, nếu đi hết cao tốc hướng về TP.HCM là khoảng 30km và đây là trạm xăng dầu cuối cùng trên tuyến”, anh kể lại.

Sau đó, được một người đàn ông ở gần cây xăng giới thiệu, anh gọi điện tới một người phụ nữ có số điện thoại 0903127xxx để mua xăng.

Anh Thái liên hệ mua 10 lít xăng và người phụ nữ cho biết, 10 lít xăng có giá 450.000 đồng, tương đương 45.000 đồng/lít (trong khi giá xăng bán lẻ đang là 25.630 đồng/lít). Như vậy, xăng được bán ra cao hơn so với thị trường tới gần 20.000 đồng/lít.

“Để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên cao tốc, tôi buộc phải mua xăng. Theo người phụ nữ bán xăng, do vận chuyển xa nên phải cung cấp xăng với mức giá đó. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau khi đặt hàng, qua hàng rào ngăn cách khu dân sinh phía sau cây xăng và cao tốc, tôi đã lấy được can xăng 10 lít mà người phụ nữ này đưa tới”, anh thông tin thêm.

Cây xăng có hiện trạng tài sản bình thường nhưng không hoạt động, (Ảnh: Quảng Định)

Điều đáng nói là việc mua xăng với mức giá vô lý trên diễn ra ngay cạnh vị trí Cửa hàng Xăng dầu số 1 (thuộc Chi nhánh Công ty CP Thái Sơn E&C tại Đồng Nai), trước đây là Cửa hàng Xăng dầu của Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành.

Đây là trạm xăng dầu cuối cùng của đoạn cao tốc dài khoảng 300km (tính từ Nha Trang đi TP.HCM). Do đó, nhu cầu tiếp nhiên liệu của các tài xế qua đây là rất lớn.

Cũng theo anh Thái, cây xăng đóng cửa thì nên bỏ toàn bộ biển báo nhận diện để tài xế đi đường đỡ nhầm lẫn. Đi qua khu vực này gần đây, anh vẫn thấy đèn hiệu sáng nên nghĩ cây xăng còn hoạt động.

Nhiều tài xế lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng từng phản ánh, việc trạm cung cấp nhiên liệu tạm ngừng hoạt động khiến họ lúng túng, nhất là với các phương tiện di chuyển đường dài hoặc không kịp tiếp nhiên liệu trước khi vào cao tốc.﻿

Vị trí trạm xăng dầu đã đóng cửa nhưng tài xế có thể mua xăng bên ngoài giá 45.000 đồng/lít.

Tranh chấp cây xăng cao tốc từng gây lo ngại về cung cấp nhiên liệu

Trên thực tế, những “nhùng nhằng” liên quan tới hoạt động của cây xăng tại vị trí Km41+100 đã diễn ra từ cuối năm 2025.

Mới đây nhất, hồi đầu tháng 9, theo Báo Đầu tư , Tòa án Nhân dân khu vực 1 - TP.HCM đã ban hành Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 125/2026/KDTM-ST về tranh chấp hợp đồng đầu tư xây dựng, hợp đồng thuê tài sản và bồi thường thiệt hại liên quan đến Trạm dừng nghỉ tại Km41+100 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty CP Thái Sơn E&C.

Cụ thể, Tòa sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VEC, tuyên hủy Hợp đồng số 13/HĐ-VEC-TS/2015 ngày 20/5/2015 giữa VEC và Công ty CP Thái Sơn E&C về đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác Trạm dừng nghỉ Km41+100 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tòa đồng thời buộc Công ty CP Thái Sơn E&C và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Châu Thành bàn giao cho VEC toàn bộ mặt bằng, công trình xây dựng, tài sản gắn liền với công trình thuộc phạm vi Trạm dừng nghỉ Km41+100 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cây xăng đang vướng vào tranh chấp trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. (Ảnh: Quảng Định)

Trước đó, VEC đã khởi kiện Thái Sơn E&C trong một vụ việc liên quan tới tranh chấp hợp đồng thi công.

Theo đó, vào năm 2015, hai bên đã ký hợp đồng về đầu tư xây dựng trạm dịch vụ tại Km41+100. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Thái Sơn E&C đã vi phạm tiến độ thi công, tự ý thực hiện một số hạng mục phát sinh mà chưa được VEC phê duyệt điều chỉnh, không nộp hồ sơ quyết toán và báo cáo kết quả kinh doanh hằng năm, thực hiện hợp tác đầu tư cho thuê với đơn vị thứ 3 không báo cáo và xin ý kiến chấp thuận của VEC...

Phía nguyên đơn VEC yêu cầu tòa tuyên hủy hợp đồng đã ký năm 2015 nêu trên, buộc bị đơn Thái Sơn E&C chấm dứt các hoạt động tại trạm dừng nghỉ, bàn giao lại mặt bằng, hạng mục, công trình phụ trợ.

Tuy nhiên, sau đó, Thái Sơn E&C cũng có đơn phản tố, yêu cầu tòa buộc VEC phải bồi thường thiệt hại hơn 126 tỷ đồng; tuyên bố công nhận Thái Sơn E&C là đơn vị được ưu tiên đàm phán tiếp để kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ.

Cũng liên quan tới hoạt động kinh doanh tại đây, hồi năm 2020, giữa Thái Sơn E&C và Công ty Châu Thành ký kết hai hợp đồng hợp tác kinh doanh hai trạm xăng dầu (tuyến trái, phải) và cho thuê hai nhà hàng dịch vụ tại trạm dừng nghỉ tại Km41+100.

Đến năm 2025, Thái Sơn E&C yêu cầu Châu Thành bàn giao lại tài sản vì hết hạn hợp đồng. Sau đó, Công ty Châu Thành cũng có yêu cầu độc lập gửi tòa, yêu cầu Thái Sơn E&C bồi thường chi phí đầu tư xây dựng, cải tạo trạm nghỉ, trạm xăng dầu.

Liên quan tới sự việc đóng cửa trạm xăng dầu nêu trên, hồi tháng 2, ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Công Thương TP.HCM từng có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu; cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực tuyến kết nối/đường dẫn lên-xuống cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây trên địa bàn thành phố.

Thời điểm đó, Sở này nhận được văn bản của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Cụ thể, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết, 2 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100 (tuyến trái, tuyến phải) tạm ngừng hoạt động, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng việc cung ứng nhiên liệu cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Trước tình hình trên, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa và an toàn giao thông trên tuyến, Sở Công Thương TP.HCM đề nghị các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn thành phố chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng để hỗ trợ cung ứng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây; tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển, giao nhận nhằm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu cho các cửa hàng khi có đề nghị hỗ trợ.

Đồng thời, Sở Công Thương TP.HCM đã đề nghị các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu tăng cường giám sát hệ thống đại lý/cửa hàng thuộc quyền, không để xảy ra tình trạng gián đoạn bán hàng do thiếu nguồn, chủ động phương án “tăng chuyến – tăng bồn – tăng sản lượng” trong các khung giờ cao điểm.