Vòng quanh Hà Nội và TP.HCM: Loạt cây xăng vẫn bán song song xăng E5 cùng E10

Dù xăng sinh học E10 đang được triển khai tại nhiều cửa hàng, nhưng khảo sát thực tế cho thấy xăng E5 RON92 vẫn được duy trì bán song song tại không ít cây xăng ở Hà Nội và TP.HCM để đáp ứng nhu cầu người dân.





