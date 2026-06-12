Vòng quanh Hà Nội và TP.HCM: Loạt cây xăng vẫn bán song song xăng E5 cùng E10

Dù xăng sinh học E10 đang được triển khai tại nhiều cửa hàng, nhưng khảo sát thực tế cho thấy xăng E5 RON92 vẫn được duy trì bán song song tại không ít cây xăng ở Hà Nội và TP.HCM để đáp ứng nhu cầu người dân.
Theo Bộ Công Thương, xăng E5 RON 92 tiếp tục được lưu hành song song với xăng sinh học E10 đến hết năm 2030 nhằm phục vụ các dòng xe đời cũ
Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng kiến nghị duy trì nguồn cung xăng E5 trong giai đoạn chuyển tiếp, giúp người sử dụng phương tiện cũ có thêm lựa chọn phù hợp và an toàn
Ghi nhận tại TPHCM, phần lớn cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex hiện kinh doanh xăng E10, trong khi xăng E5 khá khó tìm
Ngược lại, nhiều cửa hàng của PVOIL và COMECO vẫn duy trì bán xăng E5 để phục vụ nhu cầu khách hàng
Tại cửa hàng xăng dầu COMECO ở góc đường Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài), phần lớn trụ bơm đều cung cấp xăng E5
Khách đến đổ xăng tại đây chủ yếu lựa chọn mặt hàng này
Cũng trong bối cảnh xăng E10 đang được triển khai tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, xăng sinh học E5 RON92 vẫn được duy trì phân phối tại một số điểm bán nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân
Ghi nhận tại cửa hàng Xăng dầu Nghĩa Tân và Xăng dầu Nam Trung Yên cũng cho thấy xăng E5 vẫn được duy trì kinh doanh
Nhiều phương tiện đến đổ nhiên liệu tại các điểm bán này vẫn lựa chọn mặt hàng E5 bên cạnh các loại xăng khác đang được cung cấp
Trong đó, tại cửa hàng xăng dầu MIPEC Nguyễn Phong Sắc, xăng E5 vẫn được niêm yết công khai và bán trực tiếp cho khách hàng
Tương tự, tại MIPEC Phạm Hùng, nhân viên cửa hàng cho biết mặt hàng E5 vẫn được cung ứng và bán bình thường theo kế hoạch phân phối của doanh nghiệp
Tại Xăng dầu Nam Trung Yên, xăng E5 vẫn được bán song song với các mặt hàng xăng khác
Thực tế khảo sát cho thấy, bên cạnh việc triển khai xăng E10, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì nguồn cung xăng E5 tại các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của mình
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Nhờ đó, người dân có nhu cầu sử dụng xăng E5 vẫn có thể tìm mua tại nhiều điểm bán trên địa bàn thành phố