Công an đã phát hiện ra nguyên nhân người dân bị lộ số điện thoại, địa chỉ, thậm chí cả hình ảnh CCCD

Cơ quan Công an nhấn mạnh, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân, đồng thời là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội.

Phiếu thu thập thông tin người thanh toán (Ảnh minh họa, nguồn: Công an tỉnh Cà Mau)

Công an tỉnh Cà Mau ngày 11/6 đã thông tin về nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân đang tiềm ẩn trong những giao dịch mua bán hằng ngày.

Theo cơ quan Công an, hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các chương trình chăm sóc khách hàng, việc thu thập thông tin cá nhân của người dân ngày càng trở nên phổ biến.

Đáng chú ý, khi mua sắm hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ tại một số cửa hàng, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, người dân thường được yêu cầu cung cấp số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, tài khoản mạng xã hội, thậm chí trong một số trường hợp còn được đề nghị cung cấp số định danh cá nhân hoặc hình ảnh căn cước công dân.

Trước yêu cầu trên, một số người vì tâm lý chủ quan hoặc ngại từ chối đã cung cấp thông tin cá nhân mà không tìm hiểu kỹ mục đích thu thập, dẫn đến nguy cơ bị lộ lọt dữ liệu, nhận cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn rác hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lực lượng chức năng cho biết, theo Điều 4 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, chủ thể dữ liệu cá nhân được bảo đảm các quyền cơ bản sau:

- Được biết và được thông báo về việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của mình

- Được đồng ý, từ chối hoặc rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật

- Được truy cập, xem, chỉnh sửa, cập nhật hoặc yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

- Được yêu cầu xóa, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân trong các trường hợp luật định

- Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến dữ liệu cá nhân bị xâm phạm

- Được yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật

Bên cạnh các quyền được pháp luật bảo vệ, Công an tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng việc không cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web, ứng dụng hoặc đối tượng không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, người dân cần thường xuyên thay đổi mật khẩu, sử dụng xác thực nhiều lớp cho các tài khoản trực tuyến; không chia sẻ công khai các thông tin nhạy cảm như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP; chủ động tìm hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công an tỉnh Cà Mau đưa ra thông điệp: Bảo vệ dữ liệu cá nhân là quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân, đồng thời là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội. Mỗi người hãy nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân của mình, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và văn minh.