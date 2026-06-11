Chạy qua đường, bé trai 3 tuổi bị xe tải tông tử vong

Một bé trai chạy từ quán tạp hoá qua bên kia đường thì bị xe tải tông tử vong.

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin , vào khoảng 11h36 cùng ngày, anh Phạm Bá H. (SN 1993, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 50E-394.xx, lưu thông theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Cháu nhỏ chạy ngược ra đường. Ảnh cắt từ clip.

Khi đến Km 19+300m (xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk), xe tải này tông vào cháu N.T. (SN 2023, trú xã Ea Hiao) đang chạy qua đường. Vụ tai nạn khiến cháu N.T. tử vong tại chỗ.

Đoạn camera an ninh của người dân ghi lại, trước thời điểm xảy ra tai nạn , một người phụ nữ chở theo 2 cháu nhỏ, dừng xe máy bên lề đường. Sau đó, người này đi qua đường để vào quán tạp hoá, lúc này hai cháu nhỏ chạy theo phía sau. Ít phút sau, cháu N.T. chạy ngược qua đường. Lúc này, xe tải lưu thông tới và xảy ra tai nạn.