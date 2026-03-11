Một hiệu trưởng bị xe tải tông tử vong

Sáng 11-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ N2 khiến một hiệu trưởng trường tiểu học tử vong tại chỗ.

Nạn nhân đang dẫn xe máy thì bị ô tô lùi va chạm, hất văng ra đường rồi bị xe tải tông tử vong. Ảnh cắt ra từ clip

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 9-3, ông N.C.T. (SN 1976; ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe ô tô lùi từ trong nhà ra phía Quốc lộ N2. Do thiếu quan sát, ông N.C.T. lùi xe ô tô va chạm vào ông P.M.T. (SN 1978; ngụ ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh) đang dẫn bộ xe máy phía sau.

Cú tông mạnh khiến ông P.M.T. bị hất văng ra giữa làn đường ô tô Quốc lộ N2. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chạy tới đã va chạm tiếp vào nạn nhân.

Hậu quả, ông P.M.T tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân P.M.T. hiện là hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Ông P.M.T. và N.C.T. đều là ứng cử đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện ông N.C.T. được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các tài xế dẫn đến vụ tai nạn đau lòng trên.

