Cha mẹ sẽ bị xử lý nếu để con thả diều khu vực sân bay

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Hải Phòng; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sân bay về chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay.

Lực lượng chức năng phát hiện các em nhỏ đang chơi thả diều gần đường băng Sân bay Nội Bài. Ảnh minh họa

Theo đó, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động hàng không dân dụng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sân bay phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện nghiêm việc quản lý máy bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay khác.

Đồng thời kịp thời báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các Bộ ngành Trung ương khi cần hướng dẫn, hỗ trợ theo chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành.

Bên cạnh đó, tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn hoạt động thả diều, sử dụng máy bay không người lái và các vật thể bay khác tại khu vực sân bay và khu vực lân cận cảng hàng không, nhất là trong thời gian nghỉ hè của học sinh, bảo đảm 100% các hộ dân trong khu vực lân cận nhận được thông tin tuyên truyền về an toàn hàng không.

Đồng thời yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, giáo dục con em mình. Trường hợp trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay thì cha mẹ và người giám hộ phải phối hợp với cơ quan chức năng và chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh có sân bay chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn khu vực lân cận tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về nguy cơ mất an toàn hàng không, hậu quả pháp lý của hành vi thả diều, sử dụng máy bay không người lái, vật thể bay khác trái quy định trong khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; công khai kết quả xử lý và chia sẻ cho các cơ quan đầu mối của Bộ, ngành có liên quan để phục vụ tuyên truyền, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Bên canh đó, thiết lập cơ chế phối hợp thường trực giữa chính quyền địa phương, lực lượng quân sự, công an và các đơn vị hàng không để tiếp nhận, xác minh, xử lý ngay các thông tin liên quan đến UAV, diều và các vật thể bay khác xâm nhập khu vực cảng hàng không, sân bay.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay (VATM) và Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và địa phương giám sát, xử lý kịp thời các máy bay không người lái và vật thể bay, thực hiện nghiêm quy trình, cung cấp thông tin khu vực nguy cơ và đường dây nóng, đồng thời đề xuất giải pháp pháp lý, kỹ thuật và tuyên truyền để bảo đảm an toàn hàng không.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo Bộ Xây dựng về vụ việc UAV, diều xâm nhập, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hàng không dân dụng tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cát Bi trong hai ngày 6, 7-6-2026 khiến 38 chuyến bay bị ảnh hưởng.