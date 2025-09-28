Mua trứng gà, chỉ cần thuộc lòng mẹo này là biết ngay trứng tươi hay trứng cũ

Trứng gà là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, nhưng không phải quả nào cũng còn tươi ngon. Nếu lỡ mua trứng đã cũ, chất lượng kém có thể ảnh hưởng đến mùi vị, thậm chí sức khỏe. May thay, chỉ với vài mẹo đơn giản từ chuyên gia và người bán trứng lâu năm, bạn có thể dễ dàng kiểm tra để chọn trứng mới, không cần máy móc, không cần thiết bị cầu kỳ.

1. Quan sát vỏ trứng: Sần sùi hay bóng loáng?

Trứng tươi thường có một lớp màng mỏng mờ, bề mặt hơi sần nhẹ, không bóng loáng quá mức. Khi nhìn kỹ dưới ánh sáng, bạn sẽ thấy vỏ trứng tươi có độ mờ nhẹ, đôi nơi hơi sần hoặc lấm chấm do quá trình hô hấp qua vỏ. Trứng để lâu, qua nhiều lần rửa, cọ xát hoặc phơi nắng có thể mất lớp màng này, vỏ trở nên quá láng bóng, lớp vôi phủ bề mặt cũng mòn đi.

Nếu bạn thấy vỏ trứng quá láng, quá “sạch sẽ” như bị đánh bóng kỹ, đó có thể là dấu hiệu trứng đã “lão hóa” hoặc bị xử lý sau khi thu hoạch.

2. Lắc nhẹ thử nghe tiếng: Bên trong có khoảng không?

Một mẹo rất phổ biến được người bán “ruột” truyền lại: nhẹ nhàng đưa quả trứng lên gần tai, lắc nhẹ và lắng nghe. Nếu bạn nghe tiếng “xoạch xoạch” nhỏ bên trong nghĩa là lòng trứng đã co lại, khoảng không giữa lòng và vỏ xuất hiện, đó là trứng đã để lâu hoặc phần lòng đã hơi teo. Trứng mới gần như không có khoảng không bên trong, lắc nghe hầu như không có âm thanh.

Khi lắc, nếu quả trứng cũ phát ra tiếng động rõ rệt, đó là dấu hiệu trứng đã bị mất nước, lòng trứng không còn đầy đặn, chất lượng dinh dưỡng cũng có thể giảm.

3. Ngâm trong nước: Trứng tươi chìm, trứng cũ nổi

Cách thử truyền thống dễ thực hiện và hiệu quả: chuẩn bị tô hoặc chậu nước sạch, đổ nước sao cho trứng có thể chìm nổi. Sau đó:

Nếu trứng chìm nằm ngang đáy tô - chứng tỏ trứng rất tươi, bên trong chưa có nhiều không khí tích tụ, khoang khí nhỏ.

Nếu trứng chìm nhưng “đứng” hoặc vát nghiêng - nghĩa là trứng đã không còn “mới tinh”, hơi cũ một chút nhưng vẫn có thể dùng được.

Nếu trứng nổi trên mặt nước - đó là trứng đã quá tuổi, khoang khí bên trong lớn, nên loại bỏ vì khả năng lòng trứng hỏng, vi khuẩn xâm nhập cao.

Cách này rất đơn giản, dễ thực hiện, và là một trong những mẹo cổ truyền được nhiều người nội trợ tin dùng.

4. Kiểm tra lòng trứng: Bóc trứng nhỏ thử

Nếu bạn mua trứng lẻ hoặc muốn kiểm tra kỹ, có thể chọc nhẹ đầu nhỏ của trứng (nơi vỏ mỏng hơn), đổ lòng trắng lòng đỏ ra bát:

Trứng tươi: lòng đỏ tròn đều, nổi cao như “vầng trăng bé”, lòng trắng đặc, ít loãng lan ra.

Trứng cũ: lòng đỏ có thể hơi xẹp, ranh giới với lòng trắng không rõ rệt, lòng trắng loãng, lan rộng ra bát.

Dù cách này khiến bạn mất một quả trứng nhỏ, nhưng đổi lại bạn chắc chắn chọn được những quả còn tốt.

Cách bảo quản để giữ trứng tươi lâu hơn Luôn để trứng ở nơi mát, tránh ánh nắng trực tiếp và chỗ ẩm thấp. Tủ lạnh với nhiệt độ 4–8 °C là lý tưởng. Khi bảo quản trong tủ lạnh, đặt đầu to của quả trứng hướng lên trên: khoang khí luôn ở đầu to, giảm áp lực lên màng chắn bên trong. Không rửa trứng nếu chưa dùng: việc rửa dễ làm mất lớp màng bảo vệ tự nhiên trên vỏ, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập.



