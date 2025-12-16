Mua thêm cho đủ đơn freeship: Lý do khiến bạn khó giàu!

Chỉ thiếu vài chục nghìn để được freeship, và bạn bắt đầu thêm vào giỏ một món không nằm trong kế hoạch. Có thể là gói snack, cây son, chai sữa tắm mini hay món đồ “đằng nào cũng dùng”. Ở thời điểm bấm thanh toán, bạn có cảm giác mình vừa tiết kiệm được tiền ship. Nhưng thực ra, đó là lúc bạn bắt đầu mất tiền một cách rất quen.

Freeship khiến não bạn tập trung vào việc tránh mất một khoản, thay vì nhìn thẳng vào khoản đang chi thêm. Bạn sẵn sàng bỏ thêm 30-50 nghìn cho một món không cần, chỉ để không trả 20-30 nghìn tiền giao hàng. Cảm giác “lời” đó rất thuyết phục, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn đang trả tiền cho một món đồ chỉ để đổi lấy cảm giác yên tâm rằng mình không bị phí ship.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điều đáng nói là hành động này không xảy ra một lần. Mỗi tháng bạn đặt vài đơn online, mỗi lần lại “thêm cho đủ”. Những món nhỏ lặt vặt tích tụ dần trong nhà, còn tiền thì rời khỏi ví đều đặn. Cuối tháng nhìn lại, bạn không thấy khoản chi nào quá lớn, nhưng tổng cộng lại là vài trăm nghìn, thậm chí cả triệu đồng chỉ vì những lần “cho đủ đơn freeship”.

Nguy hiểm hơn, những món được mua thêm thường là những thứ không thực sự cần ở thời điểm đó. Chúng dễ bị để quên, dùng chậm, hoặc không dùng tới. Tiền ship thì không mất, nhưng tiền mua món dư thì đã trả, và giá trị sử dụng lại rất thấp. Về bản chất, bạn không tiết kiệm được tiền, bạn chỉ chuyển tiền ship thành tiền mua đồ thừa.

Freeship không sai, mua online cũng không sai. Sai là khi bạn để điều kiện freeship dẫn dắt quyết định mua sắm của mình. Thay vì hỏi “có mất phí ship không?”, câu hỏi đúng nên là “món này có đáng mua ngay lúc này không?”. Nếu câu trả lời là không, việc trả phí giao hàng đôi khi còn rẻ hơn rất nhiều so với việc mua thêm một món bạn không cần.

Tiết kiệm thật sự không nằm ở việc né tiền ship bằng mọi giá, mà ở việc không biến mỗi đơn hàng thành một cái cớ để tiêu thêm. Vài chục nghìn cho freeship có thể không đáng kể ở một lần mua, nhưng khi nó lặp lại tháng này qua tháng khác, đó chính là khoản tiền nhỏ khiến bạn mãi không dư được.