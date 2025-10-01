Mưa lớn, nhiều học sinh phải ở lại trường qua đêm: Sở GD&ĐT Hà Nội giải thích lý do phản ứng chậm

Ngày 30/9, Hà Nội hứng chịu trận mưa lớn kéo dài, lượng mưa có nơi lên tới hơn 300mm chỉ trong vài giờ, vượt xa khả năng thoát nước của thành phố. Hệ quả là 82 điểm ngập úng xuất hiện trên diện rộng, giao thông gần như tê liệt.

Trong bối cảnh đó, học sinh nhiều trường vẫn đi học bình thường. Khi tình trạng ngập nặng xảy ra, không ít em mắc kẹt tại trường hoặc trên đường về nhà. Nhiều phụ huynh mất hàng giờ đồng hồ mới có thể đón con, thậm chí có học sinh phải ăn tối và ngủ lại tại trường do không thể di chuyển.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập nặng, phụ huynh gặp khó khăn trong việc đưa đón con

Trưa 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội ban hành Công văn số 3978, yêu cầu các trường chủ động phương án ứng phó với mưa bão theo tình hình thực tế. Tuy nhiên, công văn này không quy định nghỉ học đồng loạt trên toàn thành phố. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Sở mới ra thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày 1/10, khiến nhiều phụ huynh băn khoăn vì quyết định được đưa ra muộn.

Trước thắc mắc của dư luận, tối 30/9, trả lời Tạp chí Một Thế Giới, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng việc ban hành văn bản không chậm. “Từ 7 giờ sáng đã có công văn rồi, nhưng đến 8 rưỡi trời mới mưa to, trong khi 7 rưỡi các cháu đã nhập học. Mình cũng không thể biết được thời tiết sẽ diễn biến bất ngờ như vậy”, ông Cương nói, đồng thời nhấn mạnh đây là tình huống bất khả kháng.

Sáng 1/10, trao đổi với VnExpress, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết chủ trương của Sở là để các trường chủ động căn cứ tình hình cụ thể để quyết định, bởi “không phải khu vực nào cũng ngập, nếu đột ngột cho nghỉ toàn thành phố thì nhiều phụ huynh sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp trông con”. Theo vị này, đến chiều 30/9 sau khi làm việc với các ngành liên quan, nhận thấy tình trạng ngập có thể kéo dài sang ngày hôm sau, Sở mới quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học một ngày để đảm bảo an toàn.

Đến nay, nhiều trường đã bắt đầu khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh sau ngập úng để sớm đón học sinh trở lại học tập bình thường.

Phản ứng của phụ huynh

Chiều tối qua, Hà Nội hứng chịu trận mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông tê liệt. Hàng nghìn học sinh sau giờ học bị mắc kẹt, không thể về nhà đúng giờ, một số em phải ở lại trường qua đêm. Trên mạng xã hội, hình ảnh các em học sinh mệt mỏi ngủ gục trên xe, có em vẫn cố tranh thủ đọc sách trong lúc xe đưa đón mắc kẹt giữa dòng nước ngập và đường sá tắc nghẽn đến tận 10-11 giờ đêm, đã khiến nhiều phụ huynh và cộng đồng không khỏi xót xa, bàn luận sôi nổi.

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự băn khoăn về cách sắp xếp lịch học trong những ngày mưa ngập. Cụ thể, sáng 30/9, dù mưa lớn và nhiều tuyến đường ngập sâu, học sinh vẫn được yêu cầu đến lớp, đến tối mới có thông báo nghỉ học toàn thành phố. Theo nhiều phụ huynh, điều này khiến nhiều gia đình lúng túng trong việc thu xếp đưa đón, đồng thời đặt câu hỏi về sự thống nhất và linh hoạt trong các quyết định liên quan đến an toàn học sinh.

Một số ý kiến cho rằng, nếu có thể cân nhắc và thông tin sớm, phụ huynh sẽ chủ động hơn trong việc chuẩn bị, đồng thời giảm được áp lực di chuyển cho học sinh trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Phụ huynh N.N.M bày tỏ: “Tôi rất thắc mắc là tại sao khi mưa bắt đầu trút lớn trong buổi sáng mà các trường không có 1 thông báo nào cho các con nghỉ học hay phương án ứng phó là cho các con nghỉ sớm? Khi các con về đường phố Hà Nội nhiều chỗ đã chìm trong biển nước. Cuối ngày bố mẹ đi làm về thì đường về nhà ngập, đi 3 - 4 nẻo đường mà đường nào cũng ngập cả mét, mọi người đều bì bõm lội trong khi không biết có rò rỉ điện không?”.

Xe buýt đưa đón học sinh bị “mắc kẹt” giữa dòng nước ngập lúc nửa đêm, nhiều em vẫn còn trên xe chờ được về nhà.

Chị L.T.C - một bà mẹ đã chủ động cho các con nghỉ khi thấy trời mưa to từ sáng sớm vẫn không tránh khỏi thắc mắc: “Nhiều trận mưa bão xảy ra và tình trạng này biết trước rồi mà không cho các con nghỉ học, để các em nhỏ khổ thân quá. Nhà mình ngay từ sáng sớm, mình đã chủ động xin cho cả 3 đứa con nghỉ học, nghỉ 1-2 ngày không sao cả, chứ đi học là đày con ngoài đường luôn. Các bố mẹ cứ ưu tiên sức khỏe, an toàn của con mình là trên hết mọi người ạ”.

“Nhà tôi cách trường của 3 con chỉ khoảng 1km. Hai vợ chồng bàn nhau đi đón con từ lúc 16 giờ, nhưng quanh trường nước ngập trắng xóa, không thể di chuyển bằng xe. Cuối cùng, chúng tôi buộc phải gửi xe lại, lội nước để đón con. Mãi đến 18 giờ 15 mới có thể đưa được 3 cháu về nhà an toàn. Có đoạn đường nước ngập sâu, tôi phải bế con học lớp 1 trên lưng, mệt đến mức lưng ê ẩm. Nhìn cảnh ấy, nhiều phụ huynh khác cũng trong tình cảnh tương tự, thực sự rất vất vả”, phụ huynh M.H chia sẻ câu chuyện đưa đón con trong chiều mưa ngập 30/9.

“Ngay từ sáng, mưa lớn đã gây ngập tại nhiều nơi, nhưng vẫn không có thông báo cho học sinh được về sớm. Đến buổi chiều, nhiều trường vẫn không đưa ra quyết định nghỉ học, khiến các con phải tiếp tục đến trường trong điều kiện nguy hiểm. Không chỉ học sinh chịu vất vả, mà các bậc phụ huynh cũng phải quay quắt trong mưa bão, bì bõm lội nước ngập để đón con. Điều này vừa nguy hiểm cho trẻ nhỏ, vừa gây quá nhiều khó khăn, lo lắng cho gia đình.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần nghiêm túc xem xét và kiểm điểm lại công tác chỉ đạo, để tránh lặp lại tình trạng chậm trễ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của học sinh và phụ huynh”, phụ huynh T.T nêu quan điểm.

Một phụ huynh khác tên T.H cho hay: “Khi đón được con gái thứ hai, tôi thực sự rưng rưng nước mắt. Thật lòng, tôi không nỡ để con ngủ lại ở trường trong hoàn cảnh mưa ngập như vậy. Mong rằng Sở Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm, nếu có thông tin về bão hoặc mưa lớn thì nên cho học sinh nghỉ học từ sớm, để tránh tình trạng vất vả cho cả phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo”.

