Gia thế tổng tài hàng thật giá thật của "ông xã" Triệu Lộ Tư

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng - dự án phim mới nhất của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đang là cái tên hot rần rần trên mạng xã hội những ngày cuối tháng 9. Không chỉ có nội dung hấp dẫn, bộ phim còn khiến hội mọt phim "xỉu up xỉu down" bởi màn hóa thân cực cuốn của Trần Vỹ Đình vào vai tổng tài trẻ tuổi: đẹp trai, giàu có, lạnh lùng mà vẫn cực lịch lãm.

Cặp đôi đang hot rần rần trên MXH những ngày cuối tháng 9.

Ngay từ những tập đầu tiên, với chiều cao 1m82, vóc dáng cơ bắp chuẩn soái ca và khí chất tổng tài ngôn tình, nam diễn viên đã khiến khán giả phải thốt lên: " Trời ơi, như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết vậy!" . Nhưng điều bất ngờ hơn cả chính là ngoài đời, gia thế của Trần Vỹ Đình cũng "khủng" không kém gì kịch bản.

Nam diễn viên sinh năm 1985 này vốn xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt ở Hong Kong (Trung Quốc). Ngay từ khi chào đời, anh đã được mệnh danh là "quý tử 100 triệu USD". Gia đình Trần Vỹ Đình sở hữu khối tài sản khổng lồ với nhiều bất động sản trong và ngoài nước, đồng thời kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và giao thương đường biển.

Khí chất của tổng tài "hàng thật giá thật" khiến bao chị em điêu đứng.

Là quý tử nhà giàu, học vấn của Trần Vỹ Đình cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh từng theo học tại Diệu Chung - hệ thống trường học nổi tiếng bậc nhất Hong Kong, được xem là nơi chỉ dành cho con nhà quyền thế. Sau đó, anh tiếp tục học tại St. Joseph, một trong những trường nam sinh danh giá hàng đầu, và tốt nghiệp trung học tại đây.

Sở hữu gia thế khủng, Trần Vỹ Đình hoàn toàn có thể an nhàn kế nghiệp gia đình. Nhưng thay vì lựa chọn con đường bằng phẳng ấy, anh quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật. Với ngoại hình nổi bật cùng sự nỗ lực bền bỉ, nam diễn viên từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều dự án phim ảnh, âm nhạc và trở thành một trong những ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa ngữ.

Giờ đây, khi hóa thân thành "tổng tài bá đạo" trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng , Trần Vỹ Đình chẳng khác nào đang mang một phần cuộc sống thật của mình lên màn ảnh. Từ xuất thân danh giá, ngoại hình chuẩn soái ca cho tới khí chất doanh nhân, nhiều fan phải bật cười thốt lên: " Anh không cần diễn nữa đâu, anh chính là tổng tài thật rồi!".

Tổng hợp