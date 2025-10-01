Khánh Vy chụp ảnh cùng "huyền thoại" Olympia

Với những ai theo dõi MC Khánh Vy từ lâu, hẳn đều biết MC Tùng Chi trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia luôn là một trong những thần tượng lớn của cô nàng. Khánh Vy đã nhiều lần chia sẻ sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị. Với nữ MC, MC Tùng Chi không chỉ là người dẫn chương trình duyên dáng và truyền cảm, mà còn là biểu tượng về sự bản lĩnh, trí tuệ và phong thái chuyên nghiệp mà cô luôn hướng tới trong sự nghiệp dẫn dắt sau này.

Mới đây, “hot girl 7 thứ tiếng” đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải loạt ảnh chụp chung cùng MC Tùng Chi. Trong bài đăng, Khánh Vy không giấu nổi sự phấn khích khi được gặp gỡ thần tượng của mình:

“Được chụp ảnh cùng chị Tùng Chi - một trong những huyền thoại của Đường Lên Đỉnh Olympia, cũng là idol của em cả nhà ơi”.

Chụp ảnh cùng 2 nữ MC là một gương mặt quen thuộc khác của Đường Lên Đỉnh Olympia - MC Ngọc Huy, tạo nên màn hội ngộ thú vị cho khán giả.

MC Khánh Vy được chụp cùng thần tượng của mình - MC Tùng Chi

Ngay sau khi loạt ảnh được Khánh Vy đăng tải, cư dân mạng đã nhanh chóng để lại hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người cho rằng khoảnh khắc hội ngộ này chẳng khác nào “một phần tuổi thơ ùa về”. Với họ, MC Tùng Chi không chỉ là người dẫn chương trình mà còn là gương mặt gắn liền với ký ức những ngày say mê theo dõi Olympia.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Khánh Vy bên cạnh thần tượng khiến nhiều khán giả cảm thấy thú vị, bởi nó giống như sự tiếp nối giữa hai thế hệ: một người là biểu tượng đã tạo dấu ấn sâu đậm suốt nhiều năm, người còn lại là đại diện trẻ trung, đầy năng lượng của Gen Z. Khoảnh khắc hai thế hệ gặp nhau được xem như một hình ảnh đẹp, mang đến cảm giác gần gũi và nhiều cảm xúc cho người xem.

- Nhìn Khánh Vy đứng cạnh MC Tùng Chi mà thấy đúng là tuổi thơ ùa về. Hồi nhỏ trưa nào cũng bật Olympia chỉ để xem chị Tùng Chi dẫn.

- Đúng là sự kết nối giữa hai thế hệ. Một người gắn với ký ức học trò, một người lại là hình ảnh Gen Z đầy năng lượng.

- Chắc Khánh Vy tự hào lắm, được gặp thần tượng của mình.

- Mong rằng sau này Khánh Vy cũng sẽ trở thành thần tượng của nhiều thế hệ học sinh, giống như chị Tùng Chi trước đây.

Khoảnh khắc này khiến Khánh Vy không khỏi phấn khích.

Hơn 25 năm làm nghề và dấu ấn khó phai trong lòng khán giả của MC Tùng Chi

MC Tùng Chi, tên thật là Nguyễn Tùng Chi, sinh năm 1974, là một trong những nữ biên tập viên, MC và đạo diễn truyền hình kỳ cựu của VTV. Ít ai biết rằng, cô vốn tốt nghiệp ngành Kinh tế vào năm 1997, trước khi quyết định thử sức tại Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò phóng viên. Bước ngoặt này đã mở ra cơ duyên lớn, khơi dậy niềm đam mê và gắn bó cô với nghề truyền hình suốt hơn 25 năm qua.

Trong suốt hành trình làm nghề, Tùng Chi trải qua nhiều vị trí khác nhau từ biên tập viên, MC, đến tổ chức sản xuất và đạo diễn. Ở mỗi vai trò, cô đều để lại dấu ấn riêng nhờ sự tận tụy, nghiêm túc và sáng tạo. Tuy nhiên, khán giả cả nước vẫn nhớ đến tên tuổi cô nhiều nhất qua chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Cô là một trong những MC gắn bó lâu nhất với chương trình. Dù đã ngừng dẫn Olympia gần 10 năm, trong ký ức của đông đảo khán giả, Tùng Chi vẫn luôn là “huyền thoại”. MC Diệp Chi từng chia sẻ rằng Tùng Chi đã xây dựng được hình ảnh “một người phụ nữ thép”, bản lĩnh, điềm tĩnh và đủ sự từng trải về kiến thức để thuyết phục cả thí sinh lẫn khán giả rằng thông tin cô đưa ra luôn chuẩn xác và đáng tin cậy.

Hơn hai thập kỷ qua, MC Tùng Chi đã trở thành biểu tượng gắn liền với ký ức học trò, để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Không chỉ được nhắc đến như một MC, Tùng Chi hiện còn giữ vị trí Phó Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3), trở thành một trong những gương mặt quyền lực của VTV. Công việc quản lý đòi hỏi sự bao quát và bản lĩnh, nhưng cô vẫn giữ được phong thái điềm đạm, tinh tế, ghi dấu ấn như một nhà báo - nhà sản xuất truyền hình đầy kinh nghiệm.

Dù không còn xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình như trước, cái tên Tùng Chi vẫn luôn được khán giả nhớ đến với sự trân trọng. Với nhiều thế hệ học sinh, cô không chỉ là người dẫn chương trình mà còn là một phần ký ức tuổi thơ, gắn liền với những buổi trưa say sưa theo dõi Olympia. Còn với đồng nghiệp, cô là biểu tượng của sự bền bỉ và tận tâm, một MC kỳ cựu và đáng kính của VTV.