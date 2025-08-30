Mùa hè cuối cùng của Công nương Diana diễn ra như thế nào?

Mùa hè năm 1997 không chỉ đánh dấu một mùa nắng vàng rực rỡ mà còn là những tháng cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của Công nương Diana. Với mỗi năm trôi qua, ngày 31 tháng 8 - ngày mất của bà luôn khiến người dân Anh nhớ về những khoảnh khắc cuối cùng của một người phụ nữ đã trở thành biểu tượng không chỉ của hoàng gia mà còn của cả thế giới.

Vào mùa hè ấy, Diana đã dành thời gian cho nhiều hoạt động, từ từ thiện đến nghỉ dưỡng. Bà đã tham gia một loạt các sự kiện từ thiện, trong đó có chuyến thăm bệnh viện ở New York và phát biểu tại một buổi gây quỹ ở Washington D.C., nơi bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc trẻ em nhiễm HIV/AIDS và các nạn nhân của bạo lực gia đình.

Những khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng được Diana trân trọng. Bà đã có kỳ nghỉ ngắn tại Saint Tropez cùng con trai của mình, sau đó là một chuyến đi đến Sardinia trên du thuyền của tỷ phú Dodi Al Fayed. Mối quan hệ giữa Diana và Dodi nhanh chóng trở thành đề tài chú ý của truyền thông, mặc cho sự riêng tư mà họ mong muốn.

Trong những ngày cuối cùng của mình, Công nương Diana đã dành thời gian ở Paris, nơi bà và Dodi đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi đau lòng. Tai nạn ấy đã kết thúc cuộc đời của một người phụ nữ đã từng làm rạng danh nước Anh và đậm nét ấn tượng trong lòng người dân toàn cầu với những hoạt động từ thiện và lòng nhân ái của mình.

Vẫn còn nhiều câu hỏi và giả thuyết về những gì đã thực sự xảy ra trong đêm định mệnh đó và những ngày dẫn lên đến tai nạn. Nhưng, bất chấp tất cả, ký ức về Công nương Diana - người phụ nữ quyến rũ, đầy lòng nhân ái và cũng không kém phần bí ẩn sẽ mãi không bao giờ phai nhòa trong tâm trí của những người đã từng yêu mến bà.

Với những dấu ấn mà Công nương Diana để lại, cả thế giới vẫn sẽ tiếp tục nhớ đến bà, không chỉ qua những hình ảnh lưu giữ trên các trang báo mà còn qua những câu chuyện và kỷ niệ được chia sẻ về bà - một biểu tượng bất tử của lòng nhân ái và vẻ đẹp không tàn phai nước Anh.

Theo People