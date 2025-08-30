Nhìn ra sân, người dân thấy cảnh tượng nổi da gà

Một cô gái ở Thái Lan phát hiện con trăn khủng bò trên tường ngoài vườn, quá sợ hãi cô gọi đội cứu hộ địa phương đến giúp.

Khi đội cứu hộ đến, họ tìm kiếm con trăn và thấy nó đang cuộn tròn trên đỉnh bức tường. Họ dụ nó xuống bức tường cao khoảng 3m nhưng nó chống cự và cắn những người cứu hộ.

Một người đàn ông đã tóm được đuôi con trăn và cố gắng kéo xuống nhưng không được. Do con trăn quá lớn và hung dữ nên sau gần nửa giờ họ mới bắt được con trăn.

Đây là khoảnh khắc kịch tính khi những người trong đội cứu hộ vật lộn với một con trăn dài khoảng 4m không chịu nhúc nhích khỏi bức tường vườn.

Một trong những người cứu hộ chia sẻ với Newsflare con bò sát này nặng 15 kg và dường như đang tìm kiếm thức ăn xung quanh nhà.

Con trăn được đặt bên trong một cái bao trước khi đội cứu hộ dùng xe chở nó đi thả về tự nhiên.