Số người mất tích trên toàn thế giới tăng gần 70% trong 5 năm

(Ảnh: ICRC)

Tuy nhiên, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cảnh báo rằng con số người mất tích này "chỉ là phần nổi của tảng băng chìm".

Theo báo cáo của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế được công bố vào ngày 29/8, các cuộc xung đột và tình trạng di cư ồ ạt nằm trong số những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số người mất tích.

Trong một tuyên bố, Tổng Giám đốc Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế Pierre Krahenbuhl nhấn mạnh, từ Sudan đến Ukraine, từ Syria đến Colombia, số lượng người mất tích tăng vọt là một lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng các bên đang không bảo vệ được người dân trong xung đột.

(Ảnh: ICRC)

Tổ chức này kêu gọi thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn sự chia cắt, bảo vệ những người bị giam giữ và xử lý thi thể đúng cách. Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế nhấn mạnh các quốc gia và các bên xung đột cần có trách nhiệm chính trong việc ngăn chặn các vụ mất tích, làm rõ số phận của những người mất tích và hỗ trợ các gia đình.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cũng kêu gọi việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, với các quy tắc chiến tranh liên quan đến dân thường nhằm hạn chế trường hợp báo cáo mất tích.