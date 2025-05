Ngôi nhà thời thơ ấu của Vương phi Diana bị phóng hỏa, em trai Charles Spencer bày tỏ nỗi buồn sâu sắc

Vụ việc xảy ra vào tối thứ Ba, ngày 27/5, tại một khu đất gần Althorp House (Northamptonshire, Anh). Đây là nơi gắn liền với tuổi thơ của Vương phi Diana và cũng là nơi đặt mộ phần của bà sau khi qua đời trong vụ tai nạn thảm khốc tại Paris năm 1997.

Ngay ngày hôm sau, ông Charles Spencer đã đăng tải hình ảnh hiện trường trên Instagram Story cùng dòng chia sẻ: "May mắn là không có ai ở đó vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhưng việc một trong những nông trại của chúng tôi bị những kẻ phá hoại đốt cháy vẫn khiến tôi vô cùng lo lắng". Ông cũng gửi lời cảm ơn lực lượng cứu hỏa địa phương vì đã kịp thời khống chế ngọn lửa.

Theo xác nhận từ Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Northamptonshire, đám cháy không xảy ra tại Althorp House mà tại một tòa nhà khác trên đường Mill Lane, Kingsthorpe – thuộc điền trang Althorp. Tuy nhiên, vụ việc vẫn khiến dư luận xôn xao, đặc biệt khi địa điểm này có mối liên hệ sâu sắc với di sản của Vương phi Diana.

Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), ông Spencer bày tỏ: "Thật đáng buồn khi có người lại nghĩ rằng việc này là một trò vui".

Adey Greeno, quản lý bảo tồn tại Althorp Estate, cũng đăng tải: "Ngôi nhà nông trại mà chúng tôi đã mất do hành vi phá hoại có chủ ý đêm qua giờ đã phải bị san bằng vì lý do an toàn. Thật đáng buồn. Thế giới mà chúng ta đang sống".

Được biết, sau khi qua đời, Vương phi Diana được an táng trên một hòn đảo nhỏ yên tĩnh mang tên Oval Lake, nằm trong khuôn viên điền trang Althorp. Mặc dù khu vực mộ không mở cửa cho công chúng, du khách có thể đến tưởng niệm bà tại đài tưởng niệm đặt trong khuôn viên vườn.

Theo People