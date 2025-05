Biến thể mới NB.1.8.1 của SARS-CoV-2 lan rộng ở Australia

Sự xuất hiện của biến thể phụ NB.1.8.1, một phần của họ virus Omicron, đã được ghi nhận ở nhiều tiểu bang của Australia khi mùa Đông đang đến gần.

Đầu tháng này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định NB.1.8.1 là "biến thể đang được theo dõi" khi xuất hiện tại nhiều quốc gia. Biến thể này khiến nhiều ca mắc COVID-19 phải nhập viện ở Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục và một số vùng của Mỹ.

Theo thông tin từ Đại học Griffith ở Queensland, biến thể NB.1.8.1 là nguyên nhân gây ra các ca mắc COVID-19 mới trên khắp Australia. Thống kê cho thấy số ca nhiễm biến thể mới chiếm hơn 40% tổng số ca mắc COVID-19 được xét nghiệm ở bang Victoria, khoảng 25% ở bang Tây Australia và New South Wales, khoảng 20% ở bang Queensland và gần 10% ở bang Nam Australia.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Hệ thống giám sát nước thải tại Tây Australia cho thấy biến thể NB.1.8.1 hiện đang chiếm ưu thế trong các mẫu thu thập tại Perth.

Báo cáo Giám sát Hô hấp mới nhất của bang New South Wales cho biết số ca mắc COVID-19 đã đạt "mức độ trung bình", với những dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể mới đang thúc đẩy sự gia tăng các ca nhiễm. Bộ trưởng Y tế Mark Butler khuyến cáo người dân Australia nên tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh biến thể mới NB.1.8.1 đang lan rộng khắp quốc gia châu Đại Dương này.

"Với người trên 75 tuổi, hãy tiêm mũi nhắc lại nếu mũi tiêm gần nhất là hơn 6 tháng trước. Với nhóm người từ 65 - 74 tuổi, nên tiêm nếu đã quá 12 tháng. Còn với những người khác, hãy cân nhắc nghiêm túc việc tiêm tăng cường vaccine COVID-19" - ông Mark Butler khuyến cáo người dân.

NB.1.8.1 được phát hiện lần đầu tiên trong các mẫu thu thập vào cuối tháng 1/2025. Đây là một biến thể phụ của họ virus Omicron. Các triệu chứng phổ biến của người nhiễm biến thể này bao gồm đau họng, mệt mỏi, sốt, ho nhẹ, đau nhức cơ và nghẹt mũi. Trong một số trường hợp, các triệu chứng về đường tiêu hóa cũng có thể xuất hiện.

WHO chưa ghi nhận bằng chứng nào cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước, tuy nhiên nó có khả năng lây lan nhanh hơn và kháng lại miễn dịch từ các mũi tiêm trước. Theo WHO, các loại vaccine COVID-19 hiện nay vẫn có khả năng bảo vệ mọi người trước nguy cơ trở nặng do biến thể NB.1.8.1 gây ra.

Loại vaccine mới nhất hiện có tại Australia có thể chống lại biến thể JN.1 và cũng có khả năng bảo vệ sức khỏe trước biến thể NB.1.8.1.