Thái Lan lại báo cáo con số ca bệnh COVID-19 mới tăng vọt, trường học đóng cửa vì đợt bùng phát

Ngày 28/5, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) báo cáo rằng Covid-19 tiếp tục lây lan mạnh mẽ trên khắp toàn quốc, với 67.484 ca mới và 8 ca tử vong được ghi nhận trong 7 ngày qua (18 đến 24/5).

Chủng virus chiếm ưu thế là biến thể Omicron JN.1, với tổng số ca mắc tích lũy là 211.717 ca và 51 ca tử vong trong năm nay. Kể từ kỳ nghỉ lễ Songkran, 14 cụm dịch đã được xác định, cơ quan này cho biết thêm.

Theo người phát ngôn của DDC, Tiến sĩ Jurai Wongsawat, tỷ lệ tử vong do COVID-19 vẫn ở mức thấp là 0,02% kể từ sau lễ hội Songkran, với hầu hết bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, trong các tuần 19 đến 21 của năm 2025, số ca nhiễm đã vượt quá mức trung bình năm năm và cao hơn cùng kỳ năm 2024.

Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 5, có 67.484 ca mới và 8 ca tử vong được báo cáo. Tính đến ngày 27 tháng 5, tổng số ca mắc trong năm nay đã lên tới 211.717, với tổng cộng 51 ca tử vong.

Tiến sĩ Jurai nhấn mạnh rằng mọi người nên cảnh giác nhưng không nên hoảng sợ, lưu ý rằng mặc dù virus có xu hướng biến đổi thành các dạng ít nghiêm trọng hơn, nhưng tình trạng nhiễm trùng có thể gia tăng vào mùa mưa và mùa đông.

Dữ liệu từ Khoa Khoa học Y tế cho thấy từ tháng 1 năm 2024 đến ngày 6 tháng 5 năm 2025, biến thể Omicron JN.1 chiếm 63,92% số ca bệnh ở Thái Lan, trong khi biến thể XEC giảm xuống còn 3,07%. Các biến thể đáng quan tâm khác vẫn đang được theo dõi.

Cơ quan này cho biết thêm rằng mặc dù các biến thể mới không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn nhưng chúng lây lan nhanh hơn trước.

Đã có trường học đóng cửa

Trường Phrapathom Witthayalai ở tỉnh Nakhon Pathom đã tạm thời đóng cửa trong 3 ngày do dịch Covid-19 bùng phát.

Nhà trường đã đưa ra thông báo vào thứ Tư (28/5) sau khi số ca mắc COVID-19 tăng đột biến khiến học sinh ở nhiều lớp học không thể đến trường. Ngày càng có nhiều học sinh được xác định là những người tiếp xúc có nguy cơ cao và số ca nhiễm được xác nhận vẫn tiếp tục tăng.

Thực hiện chỉ thị của Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản (OBEC) trong công văn khẩn ngày 21/5, nhà trường đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa để kiểm soát sự lây lan của virus.

"Trường Phrapathom Witthayalai ưu tiên sự an toàn của học sinh và do đó, thông báo đóng cửa tạm thời trường do những trường hợp đặc biệt, từ thứ Tư đến thứ Sáu (ngày 28 đến 30 tháng 5)", thông báo viết.

Trong thời gian đóng cửa, học sinh được yêu cầu tham gia các lớp học trực tuyến theo thời khóa biểu thông thường của mình. Giáo viên sẽ tiến hành các bài học trực tuyến và phải nộp báo cáo hàng ngày về các hoạt động giảng dạy.

Nguồn: The Nation