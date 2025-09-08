Mua chung cư 50 năm, khi hết hạn người dân có "mất trắng"?

Chung cư 50 năm là gì?

Hiện nay, pháp luật không có quy định giải thích thế nào là chung cư 50 năm. Tuy nhiên, điểm khoản 1 Điều 172 Luật Đất đai 2024 có quy định về thời hạn sử dụng đất như sau:

Điều 172. Đất sử dụng có thời hạn ...; c) Thời hạn giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất được xem xét, quyết định theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. Đối với các dự án có thời hạn hoạt động trên 50 năm theo quy định của Luật Đầu tư thì thời hạn giao đất, cho thuê đất theo thời hạn của dự án nhưng không quá 70 năm. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này. Trường hợp không phải lập dự án đầu tư thì thời hạn sử dụng đất được xem xét trên cơ sở đơn xin giao đất, cho thuê đất nhưng không quá 50 năm; …

Theo đó, có thể hiểu chung cư 50 là chung cư chỉ được sử dụng trong vòng 50 năm kể từ khi chủ đầu tư bàn giao được nhà nước giao đất. Các doanh nghiệp được giao đất để tiến hành xây dựng thì chỉ được sử dụng trong vòng 50 năm, sau 50 năm khu đất đó sẽ được xây dựng cho một dự án khác hoặc xây dựng các công trình công cộng,…

Chung cư 50 năm gồm 02 loại:

- Chung cư có sổ hồng 50 năm: Đây là loại chung cư có đầy đủ đặc điểm của chung cư có thời hạn sở hữu vĩnh viễn, tuy nhiên sau 50 năm nếu chung cư đó vẫn còn sử dụng được thì sổ hồng đó tiếp tục được gia hạn sử dụng.

- Chung cư 50 năm hợp đồng thuê: Với loại chung cư 50 năm này, khi hết hạn thuê thì coi như chấm dứt và sẽ không được đền bù cũng như đăng ký thường trú.

Ưu - nhược điểm của loại hình chung cư 50 năm

Đối với loại hình chung cư 50 năm, thị trường ghi nhận cả những điểm cộng và hạn chế nhất định. Ưu điểm dễ nhận thấy là mức giá bán thường thấp hơn so với các dự án sở hữu lâu dài, giúp mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở cho nhóm khách hàng trẻ, gia đình nhỏ hoặc những người chỉ có nhu cầu ở ngắn – trung hạn. Không ít dự án 50 năm còn sở hữu vị trí đắc địa tại các khu vực trung tâm – nơi quỹ đất khan hiếm, qua đó đảm bảo giá trị sử dụng và tiềm năng khai thác.

Nếu nắm rõ khung pháp lý, người mua vẫn có thể yên tâm về tính thanh khoản khi cần chuyển nhượng. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất nằm ở tâm lý e dè của một bộ phận khách hàng, khiến giao dịch thường chậm hơn và biên độ tăng giá không mạnh bằng chung cư sở hữu lâu dài. Bên cạnh đó, một số ngân hàng cũng tỏ ra thận trọng hơn khi cho vay thế chấp đối với loại hình này, đặc biệt khi thời hạn còn lại trên sổ hồng đã ngắn.

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, việc xuất hiện các dự án chung cư 50 năm là tất yếu. Nhiều chuyên gia cho rằng người mua nên nhìn nhận thực tế: với vòng đời của một công trình chung cư hiện nay, 50 năm đã là khá dài, thậm chí nhiều dự án lâu dài cũng cần đại tu sau 40 – 50 năm sử dụng.

Điều quan trọng là xem xét chất lượng xây dựng, uy tín chủ đầu tư và vị trí dự án, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố “50 năm”. Với mức giá hợp lý, đây có thể là lựa chọn phù hợp cho những người cần chỗ ở ngay, nhưng chưa muốn chi trả quá cao cho các dự án sở hữu lâu dài.

Có thể nói, "chung cư 50 năm" không phải "cái bẫy" như nhiều người nghĩ, mà là một phân khúc có vai trò nhất định trên thị trường. Hiểu rõ bản chất pháp lý sẽ giúp người mua tự tin hơn khi xuống tiền.