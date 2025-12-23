Loài cây cực độc trôi dạt vào bãi biển, chuyên gia cảnh báo

Mới đây, truyền thông Anh đưa tin, một loài thực vật cực độc có khả năng gây tử vong chỉ trong vài giờ vừa được phát hiện trôi dạt vào một bãi biển nước này, buộc lực lượng bảo vệ bờ biển phải phát đi cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân "tuyệt đối không chạm vào".

Loài cây được xác định là Oenanthe crocata, còn được gọi với cái tên rùng rợn "Ngón tay người chết". Theo ghi nhận, loại cây này đã xuất hiện nhiều dọc theo đoạn bờ biển dài khoảng 32 km thuộc hạt Cumbria vào đầu tuần trước.

Loài cây cực độc dạt vào bãi biển ở Cumbria, Anh. (Ảnh: Đội cứu hộ bờ biển Millom/SWNS)

Theo tờ Mirror, rễ của loài cây này chứa một chất độc cực mạnh mang tên oenanthotoxin. Phần rễ có màu trắng, hình dạng giống một bó củ cải trắng và tỏa mùi tương tự rau mùi tây, khiến nhiều người dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên, chỉ cần nuốt phải một lượng rất nhỏ, chất độc có thể nhanh chóng tấn công hệ thần kinh, gây co giật dữ dội và dẫn đến tử vong do ngạt thở trong vòng vài giờ. Oenanthotoxin cũng đặc biệt nguy hiểm đối với động vật.

Thông thường, loài Oenanthe crocata sinh trưởng ở các khu vực ven sông và vùng đất ngập nước. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều kiện thời tiết xấu, mưa bão kéo dài trong thời gian gần đây có thể khiến cây bị bật gốc, trôi theo dòng nước ra Biển Ireland trước khi dạt vào bờ biển khu vực giữa Drigg và Parton, gần thị trấn Whitehaven, hạt Cumbria (Anh).

Trước tình hình trên, Đội Cứu hộ Bờ biển Millom đã phát đi cảnh báo: “Chúng tôi đã nhận được các báo cáo về một loài cây cực độc bị trôi dạt vào các bãi biển địa phương. Người dân cần hết sức thận trọng”.

Thông báo nêu rõ: "Cho đến nay đã có những xác nhận về việc phát hiện loài cây này giữa Drigg và Parton. Đó là cây Oenanthe crocata, còn được gọi là 'Ngón tay người chết'. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây tử vong cho con người do tác động trực tiếp lên hệ thần kinh. Loài cây này cũng gây chết cho động vật. Rễ cây cực độc, trông và có mùi giống như củ cải. Rất có thể sự việc này là hệ quả của thời tiết bão tố gần đây".

Lực lượng cứu hộ đặc biệt khuyến cáo người dân, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ và vật nuôi, cần hết sức cảnh giác khi đi dạo trên bãi biển. "Chúng tôi không phải là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp xử lý loài cây này. Nếu phát hiện, người dân hãy báo ngay cho chính quyền địa phương để sắp xếp việc thu gom và xử lý an toàn. Tuyệt đối không chạm tay vào", thông báo nhấn mạnh.

Giới chức địa phương hiện đang theo dõi tình hình và kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức phòng tránh, nhằm ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra từ loài thực vật nguy hiểm này.