Ở tuổi 51, đã trải qua một lần sinh nở, Lâm Chí Linh vẫn đều đặn xuất hiện trên truyền thông với danh xưng quen thuộc: "Người đẹp số 1 Đài Loan". Điều khiến công chúng ngưỡng mộ không chỉ là vóc dáng thanh mảnh hay khí chất dịu dàng, mà còn là làn da mịn màng, sáng khỏe dù thường xuyên khoe mặt mộc hoặc trang điểm rất nhẹ.

Trên trang cá nhân, mỗi lần Lâm Chí Linh đăng ảnh ít son phấn, phần bình luận lại "bùng nổ" với những lời khen ngợi từ đồng nghiệp lẫn người hâm mộ: "Da đẹp không cần filter", "51 tuổi mà như gái đôi mươi", "Nhìn là biết cơ thể khỏe từ bên trong".

Theo chia sẻ của Woman, bí quyết giữ gìn nhan sắc của Lâm Chí Linh không đến từ mỹ phẩm đắt tiền hay các chế độ ăn kiêng hà khắc. Người mẫu sinh năm 1974 tập trung nuôi dưỡng cơ thể từ gốc rễ: Ăn uống điều độ, sinh hoạt lành mạnh và đặc biệt coi trọng những thức uống tốt cho khí huyết, gan, thận và nội tiết. Với cô, ăn uống đúng cách quan trọng hơn việc thoa bao nhiêu lớp mỹ phẩm bên ngoài.

Trà táo đỏ kỷ tử chính là thức uống "dưỡng da từ gốc" của mỹ nhân 51 tuổi

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, trà táo đỏ kỷ tử được Lâm Chí Linh nhắc đến như một thức uống quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày. Đây là loại trà truyền thống của y học phương Đông, đặc biệt được phụ nữ trung niên ưa chuộng vì khả năng bồi bổ khí huyết và hỗ trợ làn da lão hóa.

Dưới góc nhìn khoa học, trà táo đỏ kỷ tử có gì đặc biệt?

Táo đỏ (đại táo) giàu vitamin C, polyphenol và các hợp chất chống oxy hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy táo đỏ giúp giảm stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân khiến da xỉn màu, nhanh chảy xệ và hình thành nếp nhăn sớm.

Kỷ tử (goji berry) chứa lượng lớn beta-carotene, zeaxanthin và polysaccharide. Các hoạt chất này được chứng minh có khả năng bảo vệ tế bào da trước tác động của tia UV, đồng thời hỗ trợ cân bằng nội tiết, yếu tố then chốt với làn da phụ nữ sau tuổi 40.

Theo y học cổ truyền, sự kết hợp của táo đỏ và kỷ tử có tác dụng:

Bổ huyết, dưỡng gan

Bổ thận, ích tinh

Điều hòa khí huyết, làm da hồng hào

Khi gan và thận hoạt động tốt, quá trình đào thải độc tố diễn ra hiệu quả hơn, từ đó giảm tích tụ hắc sắc tố dưới da, nguyên nhân gây nám, tàn nhang, da không đều màu. Đây cũng là lý do nhiều phụ nữ uống trà táo đỏ kỷ tử đều đặn nhận thấy da sáng hơn, ít sạm và ít nổi mụn nội tiết.

Với Lâm Chí Linh, việc duy trì loại trà này không phải để "chống già cấp tốc", mà là cách nuôi dưỡng làn da bền vững, chậm lão hóa theo thời gian.

Ngoài ra, mỹ nhân 51 tuổi còn luôn uống đủ nước

Bên cạnh trà táo đỏ kỷ tử, Lâm Chí Linh luôn duy trì thói quen uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế lại là điều rất nhiều phụ nữ bỏ quên.

Theo các chuyên gia da liễu, thiếu nước khiến:

Da khô ráp, dễ hình thành nếp nhăn

Hàng rào bảo vệ da suy yếu

Da xỉn màu, kém đàn hồi

Uống đủ nước giúp:

Duy trì độ ẩm tự nhiên của da

Hỗ trợ trao đổi chất và thải độc

Giảm tình trạng sưng phù, đặc biệt là vùng mặt vào buổi sáng

Lâm Chí Linh từng chia sẻ rằng, khi cơ thể đủ nước, da sẽ tự nhiên căng mịn và rạng rỡ hơn, ngay cả khi không cần trang điểm cầu kỳ. Đây là nền tảng giúp cô tự tin xuất hiện với nhan sắc "ít son phấn" mà vẫn tỏa sáng.

Loại nước Lâm Chí Linh luôn hạn chế để trẻ lâu

Một nguyên tắc quan trọng khác trong thói quen uống của Lâm Chí Linh là tránh các loại đồ uống có đá lạnh.

Theo quan điểm y học phương Đông, nước lạnh gây:

Co mạch máu đột ngột

Tăng gánh nặng cho tỳ vị

Cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất

Về lâu dài, việc thường xuyên uống nước đá có thể:

Làm rối loạn trao đổi chất

Ảnh hưởng đến cân bằng nội tiết

Khiến da dễ xỉn màu, kém hồng hào

Tăng nguy cơ sưng phù, đặc biệt ở phụ nữ sau 40 tuổi

Với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, nội tiết đã có xu hướng dao động, đồ uống lạnh càng dễ khiến làn da "xuống sắc" nhanh hơn. Việc Lâm Chí Linh chủ động hạn chế nước đá được xem là lựa chọn thông minh để bảo vệ làn da và sức khỏe lâu dài.

(Nguồn ảnh: Internet)