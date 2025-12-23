Khám phá độc đáo ở Thái Lan hứa hẹn giúp nhiều người thoát ung thư da

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science of The Total Environment, nhóm tác giả của Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Viện Nghiên cứu Khoa học và công nghệ Thái Lan, Đại học Meijo (Nhật Bản) và Đại học Quốc gia Singapore đã giới thiệu một phân tử chống tia cực tím (UV) đột phá gọi là GlcHMS326.

GlcHMS326 có nguồn gốc từ vi khuẩn lam, hứa hẹn sẽ tạo ra một thế hệ kem chống nắng hoàn toàn mới, cực kỳ an toàn và hiệu quả.

Vi khuẩn lam ưa nhiệt sống trong suối nước nóng ở Thái Lan có thể đem đến một thế hệ kem chống nắng hoàn toàn mới - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, trước những lo ngại ngày càng tăng về việc tiếp xúc nhiều với tia UV cũng như tỉ lệ ung thư da, các nhà khoa học đang tích cực tìm kiếm các hợp chất có nguồn gốc sinh học có thể cung cấp khả năng chống nắng hiệu quả.

Kem chống nắng hóa học thông thường có thể ngăn chặn tia UV, nhưng chúng thường gây kích ứng da, phản ứng dị ứng và các tác dụng phụ không mong muốn khác.

Siêu phân tử GlcHMS326 đã tháo gỡ rắc rối đó, khi chống tia UV hiệu quả mà không gây ra các tác dụng phụ nói trên.

GlcHMS326 đã được tìm thấy từ các vi khuẩn lam ưa nhiệt, sống trong một suối nước nóng tự nhiên ở huyện Suan Phueng, tỉnh Ratchaburi - Thái Lan.

Các vi khuẩn này sản xuất ra GlcHMS326 khi chúng tiếp xúc với bức xạ UVA/UVB trong điều kiện nồng độ muối cao.

Phát hiện này mở ra những cơ hội mới cho công nghệ sinh học công nghiệp tập trung vào việc phát triển các chất lọc tia UV có nguồn gốc tự nhiên.

Cũng giống như các chất chống nắng quen thuộc khác, phân tử từ vi khuẩn lam này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của tia UV, đồng thời hoạt động như chất chống oxy hóa bằng cách trung hòa các gốc oxy phản ứng liên quan đến stress, cao hơn so với các phân tử tự nhiên khác từng được tìm hiểu trước đây.

Điều này giúp bảo vệ các tế bào da khỏi bị tổn thương, từ đó ngăn ngừa lão hóa và ung thư.