Một thành viên BLACKPINK muốn giữ ca khúc của “tân binh nghìn máu” làm của riêng

Vào ngày 30/8 vừa qua, trang Esquire Korea của truyền thông Hàn Quốc đã đăng tải bài viết về các thành viên của nhóm nhạc tân binh MEOVV - nhóm nhạc thuộc công ty quản lý THE BLACK LABEL.

Đáng chú ý khi viết về thành viên Ella, trang tin này nhận xét đây là gương mặt đã quen thuộc với nhiều khán giả yêu nhạc Kpop. Cô là em út của nhóm và có tài năng ở nhiều lĩnh vực bao gồm hát, nhảy và diễn xuất. Đặc biệt, Esquire Korea còn tiết lộ thông tin được cho là Rosé của BLACKPINK đã từng nghe bản demo do Ella thể hiện và muốn giữ ca khúc này làm của riêng.

Rosé của BLACKPINK được cho là muốn giữ ca khúc demo do Ella thể hiện cho riêng mình

Thông tin được Esquire Korea tiết lộ khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc rằng liệu đây là ca khúc như thế nào mà khiến cho Rosé yêu thích nhiều đến vậy. Tuy nhiên nhiều người cho rằng, ca khúc này không phải bản debut sắp ra mắt của MEOVV.

Theo nguồn tin từ những người có mặt tại buổi pre-listening sản phẩm debut của nhóm nhạc tân binh MEOVV, ca khúc sẽ khiến người nghe liên tưởng đến hai bản hit How You Like That và DDU-DU DDU-DU của BLACKPINK.

Chính vì vậy, việc Rosé muốn sở hữu một ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động mang hơi hướng Hip-hop là điều khó xảy ra. Dẫu vậy, cộng đồng mạng cũng đồn đoán, ca khúc mà Rosé được nghe là một sản phẩm Ballad do Ella thể hiện và việc cô muốn có được ca khúc này như một cách để dành lời khen cho giọng hát của nàng tân binh cũng như bản demo chưa được phát hành.

Giọng hát và ca khúc demo mà Ella thể hiện gây ấn tượng mạnh với Rosé (BLACKPINK)

Ella (Ella McKenzie Gross) sinh năm 2008. Cô mang nét đẹp lai 3 dòng máu của bố là người Mỹ và mẹ là người Hàn - Đức. Ella bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 2 tuổi với tư cách người mẫu và chính thức gia nhập THE BLACK LABEL vào năm 2018. Sở hữu đôi mắt mèo cùng khí chất ngút ngàn từ nhỏ, Ella còn được gọi là "tiểu Jennie" và chính các thành viên BLACKPINK cũng từng công nhận điều này.

Từ thời điểm còn chưa debut, 4 cô nàng "hắc hường" đã dành sự ưu ái đặc biệt cho Ella khi luôn dành sự quan tâm, chăm sóc như em gái ruột.

Trước đó, cộng đồng mạng không khỏi sốc trước khoảnh khắc Ella thoải mái ngồi lên lòng Rosé hay có mối quan hệ vô cùng thân thiết với 4 nàng "hắc hường". Chính thức debut với vai trò thành viên nhóm MEOVV, Ella được đánh giá "tân binh nghìn máu" hứa hẹn sẽ nhận được nhiều sự chú ý ngay khi ra mắt.

Khoảnh khắc Ella thoải mái ngồi lên lòng Rosé khi livestream cùng Jisoo

Cô nàng rất thân thiết với nhóm BLACKPINK