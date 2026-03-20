Một tập đoàn công nghệ lớn vừa sa thải 60.000 nhân sự

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba đang trải qua một trong những cuộc tái cấu trúc lớn nhất lịch sử, khi cắt giảm tới 34% lực lượng lao động chỉ trong một năm - tương đương hơn 60.000 nhân sự - nhằm dồn toàn lực cho chiến lược trí tuệ nhân tạo.

Động thái mạnh tay này không chỉ phản ánh áp lực kinh doanh hiện tại, mà còn cho thấy tham vọng dài hạn của Alibaba trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, Alibaba kết thúc năm 2025 với 128.197 nhân viên, giảm mạnh so với 194.320 người của năm trước. Cùng lúc, lợi nhuận của công ty sụt giảm tới 67%, trong khi doanh thu không đạt kỳ vọng của thị trường.

Ngay sau khi công bố kết quả, cổ phiếu Alibaba tại Hong Kong đã giảm khoảng 6% - cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trước giai đoạn chuyển đổi đầy biến động.

Phần lớn đợt cắt giảm nhân sự đến từ việc Alibaba thoái vốn khỏi các mảng kinh doanh bán lẻ “nặng lao động”.

Cuối năm 2024, công ty đã bán tập đoàn bán lẻ Sun Art, đồng thời rút khỏi chuỗi trung tâm thương mại Intime. Đây là những mảng kinh doanh từng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái offline của Alibaba, nhưng nay không còn phù hợp với định hướng mới.

Trong những năm gần đây, Alibaba đã nhiều lần tinh giản bộ máy, nhưng quy mô cắt giảm năm 2025 vượt xa mức giảm 11% của năm trước đó, cho thấy sự quyết liệt trong tái cấu trúc.

Ở chiều ngược lại, Alibaba tăng tốc đầu tư vào AI với mục tiêu trở thành một “full-stack AI company” - doanh nghiệp làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị, từ chip bán dẫn, hạ tầng điện toán đến mô hình trí tuệ nhân tạo.

Tuần này, công ty đã ra mắt Wukong - một dịch vụ AI dạng “agent” dành cho doanh nghiệp, cho phép tự động hóa nhiều tác vụ. Đồng thời, Alibaba cũng tăng giá dịch vụ cloud và lưu trữ lên tới 34%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ và chi phí hạ tầng ngày càng cao.

CEO Eddie Wu cho biết mục tiêu của công ty là đưa doanh thu từ mảng cloud và AI vượt mốc 100 tỷ USD mỗi năm trong vòng 5 năm tới - một con số cho thấy quy mô tham vọng của Alibaba.

Alibaba không đơn độc trong làn sóng tái cấu trúc này. Trên toàn cầu, từ các tập đoàn công nghệ Mỹ đến Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp đang cắt giảm nhân sự để tập trung nguồn lực cho AI - lĩnh vực được xem là “chiến trường” mới của ngành công nghệ.

Sự chuyển dịch này phản ánh một xu hướng rõ rệt: thay vì mở rộng quy mô bằng nhân lực, các công ty đang hướng tới tự động hóa và tối ưu hóa hiệu quả.

Việc cắt giảm mạnh tay giúp Alibaba tinh gọn bộ máy, nhưng cũng đi kèm với những áp lực trước mắt, từ lợi nhuận sụt giảm đến phản ứng tiêu cực từ thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng khốc liệt, ban lãnh đạo Alibaba dường như sẵn sàng chấp nhận “đau ngắn hạn” để theo đuổi mục tiêu dài hạn.

Khi AI trở thành trụ cột của nền kinh tế số, Alibaba đang đặt cược lớn vào tương lai, không chỉ bằng công nghệ, mà bằng chính việc tái định hình toàn bộ doanh nghiệp. Câu hỏi còn lại lúc này là: canh bạc này sẽ đưa Alibaba trở lại vị thế dẫn đầu, hay khiến họ phải trả giá đắt trong cuộc chuyển mình?

Theo: CNBC