Mua VinFast VF 3 rồi bỏ phủ bụi chiếc Kia Cerato gắn bó 6 năm, chủ xe chia sẻ: ‘Đỡ stress sau giờ làm’

Sau 6 năm sử dụng chiếc Kia Cerato mua từ năm 2020, anh Nguyễn Minh Đức (34 tuổi, Hà Nội) quyết định thay đổi phương thức di chuyển của gia đình bằng việc mua thêm chiếc VinFast VF 3 vào đầu năm 2026. Chiếc xe này được anh sử dụng đi làm, đón con đi học hàng ngày và để hai vợ chồng đi chơi loanh quanh nội đô vào buổi tối.

Quyết định này ban đầu xuất phát từ những bất cập thực tế khi vận hành một chiếc sedan cỡ C trong không gian hẹp tại nội đô Hà Nội. Dù chiếc xe cũ vẫn hoạt động ổn định, kích thước cồng kềnh của nó gây khó khăn mỗi khi anh di chuyển trong ngõ nhỏ. Việc thường xuyên phải lùi xe để nhường đường cho xe ngược chiều khi về nhà hoặc xoay xở đưa con đi học trong giờ cao điểm vô tình trở thành áp lực sau ngày làm việc mệt mỏi.

Lịch trình di chuyển của anh Đức tập trung vào trục đường từ Trung Kính đến Times City. Với quãng đường khoảng 20 km cho hai chiều đi làm, cộng thêm việc đưa đón con nhỏ 5 tuổi đi học, tổng quãng đường vận hành mỗi ngày trung bình khoảng 24 km. Tính riêng 5 ngày làm việc trong tuần, xe vận hành hết khoảng 120 km.

Theo thông số hiển thị, xe sạc đầy báo tầm hoạt động khoảng 210 km. Thực tế vận hành có thể thấp hơn con số này đôi chút do điều kiện giao thông và thời tiết, nhưng mức năng lượng còn lại vẫn hoàn toàn dư dả để gia đình di chuyển thêm hơn 10 km tới các trung tâm thương mại vào cuối tuần đi chơi và cắm sạc.

Tại đây, anh Đức thường tận dụng khoảng hơn một tiếng nghỉ ngơi, mua sắm cùng vợ con để cắm sạc tại trụ công cộng. Việc này giúp xe luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cho tuần làm việc tiếp theo mà không cần sạc thêm tại nhà ban đêm, dù kích thước xe hoàn toàn cho phép đi sâu vào ngõ để cắm điện dân dụng ngay tại nhà anh nếu cần.

Về trải nghiệm thực tế, VF 3 thể hiện rõ lợi thế của một chiếc xe mini đô thị. Tầm nhìn của xe được anh Đức đánh giá là thoáng đạt, hỗ trợ tốt cho cả người lái là nữ giới khi di chuyển trong phố đông. Khả năng quay đầu gọn gàng và kích thước nhỏ giúp xe len lỏi linh hoạt, hạn chế tối đa việc gây tắc nghẽn giao thông tại cổng trường mỗi giờ tan học.

Sự thay đổi này cũng dẫn đến việc thay đổi thói quen sử dụng phương tiện của gia đình. Chiếc Kia Cerato hiện nay gần như chỉ được dùng cho các chuyến đi về quê vợ tại Thái Bình, thời gian còn lại chủ yếu nằm “phủ bụi” tại bãi gửi xe. Anh Đức chia sẻ rằng kể từ khi chuyển sang dùng xe điện, anh không còn dành sự quan tâm đến các bản tin điều chỉnh giá xăng dầu hay phải mất thời gian chờ đợi tại các cây xăng trong giờ cao điểm.

Xét về khía cạnh tài chính, việc chuyển đổi phương tiện mang lại lợi ích trực tiếp cho ngân sách gia đình. Nhờ chính sách sạc miễn phí và chi phí bảo dưỡng thấp của xe điện, mỗi tháng gia đình anh tiết kiệm được khoản chi phí từ 5 đến 6 triệu đồng tiền nhiên liệu so với việc vận hành xe xăng trước đây. Anh cho biết rằng chi phí bảo dưỡng xe chu kỳ nửa năm dự kiến cũng sẽ rất thấp, giúp anh tiết kiệm khoảng vài triệu đồng nữa.

Anh Đức đánh giá cao khoản chênh lệch này, bởi nó được chuyển đổi trực tiếp thành ngân sách đầu tư cho giáo dục của con cái. Đối với một người bận rộn tại đô thị, việc sở hữu một chiếc xe nhỏ gọn, vận hành kinh tế không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn góp phần tối ưu hóa chất lượng sống và kế hoạch tài chính dài hạn.