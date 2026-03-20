Nhận được tin nhắn Zalo này, người dân cần kiểm tra ngay tài khoản ngân hàng

Hiện Zalo là một trong những nền tảng nhắn tin được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Vì thế, người dùng ứng dụng này trở thành “điểm ngắm” của tội phạm công nghệ cao. Thời gian gần đây, công an nhiều tỉnh thành liên tục phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo qua Zalo xuất phát từ những link lừa đảo được gửi qua tin nhắn riêng tư.

Sau đây là 5 kiểu tin nhắn phổ biến mà người dùng cần đặc biệt cảnh giác.

Tin nhắn giả danh ngân hàng, yêu cầu xác minh tài khoản

Đây là thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm, khi kẻ gian giả danh ngân hàng gửi tin nhắn qua Zalo yêu cầu “xác minh tài khoản”, “cập nhật thông tin” hoặc xử lý giao dịch bất thường. Các tin nhắn thường kèm đường link dẫn đến website có giao diện giống Internet Banking. Khi người dùng nhập thông tin đăng nhập và mã OTP, đối tượng có thể chiếm quyền tài khoản và chuyển tiền ngay lập tức.

Tin nhắn kèm link khảo sát, nhận quà

Đây là hình thức lừa đảo xuất hiện ngày càng phổ biến, thường dưới dạng tin nhắn mời tham gia khảo sát, nhận quà, tải tài liệu miễn phí hoặc “xác minh thông tin” qua đường link. Khi truy cập, người dùng bị dẫn đến website giả mạo, yêu cầu nhập số điện thoại, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin thẻ ngân hàng. Từ đó, kẻ gian sẽ chiếm quyền tài khoản và rút sạch tiền.

Tin nhắn tuyển CTV làm việc online

Các tin nhắn này thường mời gọi việc nhẹ lương cao, chỉ cần làm nhiệm vụ online như “thả tim”, “đặt đơn ảo” để nhận hoa hồng. Ban đầu, nạn nhân được trả khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin. Sau đó, kẻ gian yêu cầu nạp tiền lớn hơn để “mở khóa nhiệm vụ”. Cho đến khi nạn nhân không còn khả năng nạp thêm tiền, chúng sẽ ngắt kết nối rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tin nhắn mạo danh các nền tảng MXH

Đối tượng lừa đảo giả danh quản trị các nền tảng như Facebook, TikTok, Gmail… gửi tin nhắn thông báo tài liệu, video hoặc cảnh báo vi phạm để dụ người dùng đăng nhập vào đường link. Khi nhập thông tin tài khoản, nạn nhân sẽ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân. Từ đó, kẻ gian có thể đặt lại mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các mạng xã hội rồi rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

Tin nhắn mạo danh người quen

Tài khoản Zalo của bạn bè bị hack hoặc bị giả mạo, nhắn tin hỏi vay tiền với lý do khẩn cấp như tai nạn, nhập viện. Nội dung thường ngắn gọn, thúc giục chuyển khoản nhanh. Do tin tưởng, nhiều người không kiểm chứng lại qua cuộc gọi mà vội vàng gửi tiền, dẫn đến mất trắng.

Dấu hiệu nhận biết link lừa đảo

Theo hướng dẫn của Zalo, nếu bạn nhận được tin nhắn từ bạn bè hoặc người lạ trên Zalo yêu cầu truy cập đường link lạ có các dấu hiệu: gần giống link ngân hàng, link yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân… Cách tốt nhất là bạn không nên truy cập. Một số người sẽ đề nghị bạn mở đường link ra bên ngoài Zalo để qua mặt cảnh báo truy cập, vui lòng KHÔNG thực hiện.

Báo xấu link

Sau khi mở link trên Zalo, nếu cảm thấy link này không an toàn, hãy lập tức dừng việc cung cấp thông tin, và báo xấu đường link bằng cách: Chọn Xem thêm góc trên bên phải > Báo xấu để Zalo kiểm tra và xử lý cảnh báo các link lừa đảo.

Vô tình truy cập link và cung cấp thông tin

Nếu bạn đã vô tình truy cập vào link và cung cấp thông tin, hãy thực hiện ngay các bước sau:

- Dừng ngay mọi thao tác đang thực hiện

- Đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng như Zalo, ngân hàng và mạng xã hội

- Không cung cấp mã OTP được gửi đến điện thoại cho bất kỳ ai

- Liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ và xử lý kịp thời

- Kiểm tra lịch sử đăng nhập và các thiết bị lạ trên Zalo, tài khoản ngân hàng và các nền tảng khác.