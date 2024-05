"Quẩy" nhạc phim Queen Of Tears trong bar, fan quốc tế như được mở mang tầm mắt vì fan Việt đu trend quá đỉnh!

Sau gần 2 tháng lên sóng, cuối tuần qua, bộ phim gây sốt Queen of Tears - Nữ Hoàng Nước Mắt cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Cốt truyện quen thuộc nhưng khai thác góc nhìn mới lạ, phần hình ảnh mãn nhãn cùng chemistry của cặp đôi chính Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đã giúp Queen of Tears bùng nổ diện rộng. Bộ phim không chỉ trở thành "bá chủ" rating mới nhất của đài cáp TvN mà còn xếp top đầu những phim hot nhất châu Á thời gian này. Theo đó, danh sách OST cũng viral không kém Queen of Tears.

Queen of Tears - phim Hàn viral nhất thời gian qua đã chính thức đi đến hồi kết

Như thường lệ, sau mỗi bộ phim kết thúc, các fan luôn là người "suy" nhất. Cảm giác hóng diễn biến từng tập, được xem thần tượng theo hẹn hàng tuần chấm dứt, nhiều người không tránh được cảm giác trống vắng. Trên các nền tảng, fan liên tục chia sẻ lại những cảnh quay đắt giá hay tương tác hậu trường của dàn cast, nam nữ chính trong mơ để giải toả cơn "luỵ phim". Mới đây, một quán bar nổi tiếng với giới trẻ Hà Nội đã gây bão MXH khi "quẩy" nhạc phim Queen of Tears khiến fan quốc tế chia sẻ rầm rộ.

Fan Việt quẩy nhạc phim Queen of Tears trong bar

Không nằm ngoài cơn "luỵ phim", quán bar nổi tiếng bậc nhất Hà Nội chơi lớn bật ca khúc Love You With All My Heart - OST nổi tiếng của Queen of Tears cho các fan cùng nhún nhảy. Giai điệu ngọt ngào vang lên, những hình ảnh của cặp đôi Hong - Baek (nam nữ chính Queen of Tears) lại ào ào trở về. Video được quán chia sẻ trên MXH thu hút tương tác khủng, ai nấy cũng đều bất ngờ trước độ "nhạy trend" và thấu hiểu fan của 1900.

Cả khán đài cùng đồng thanh hát nhạc phim Queen of Tears

Fan quốc tế không khỏi ghen tị với fan Việt

Đặc biệt, fan quốc tế của Queen of Tears đã tràn vào video này, nườm nượp chia sẻ cảm nhận về phim. Có người còn ghen tị với fan Việt Nam khi có hẳn 1 địa điểm vui chơi tập trung nhiều fan phim cùng chia sẻ cảm giác "suy". Khoảnh khắc cả hội trường đồng thanh hát Love You With All My Heart cực kỳ ấm áp và khó quên.

Phim happy ending nhưng fan vẫn "suy"





https://kenh14.vn/mot-quan-bar-noi-tieng-o-ha-noi-luy-phim-quay-nhac-queen-of-tears-khien-fan-quoc-te-choang-20240502072105098.chn