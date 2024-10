Một quán ăn từ chối thanh toán chuyển khoản gây tranh cãi, nhiều người nhận ra nguy cơ tiềm ẩn phía sau

Trong thời kỳ 4.0 như hiện nay, dễ thấy rằng các hàng quán đang ngày càng áp dụng phổ biến hình thức thanh quán chuyển khoản hay quét mã QR. Một câu chuyện từng khiến nhiều người bật cười khi cô hàng xôi, bác trà đá, bà bán rau cũng có mã QR cho khách thanh toán, giờ đây lại trở thành điều cực kỳ quen thuộc.

Có lẽ bởi thế mà mới đây, khi một quán ăn đang tấm biển không nhận thanh toán chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt đã gây ra không ít tranh cãi.

Trong nội dung thông báo, quán nói rằng từ ngày 10/6 không nhận cho khoản nữa, điều này cho thấy rất có thể trước đó quán đã từng áp dụng hình thức thanh toán này và vì nguyên nhân nào đó mà bây giờ không áp dụng nữa. Điều này khiến nhiều người cảm thấy tò mò.

Việc xuất hiện một quán ăn như vậy đúng là khiến nhiều người ngạc nhiên bởi vài năm gần đây, việc thanh toán chuyển khoản đã phổ biến và thuận tiện hơn rất nhiều. Đã có rất nhiều người rơi vào những tình huống khó xử khi đi mua sắm, ăn uống mà không mang đủ tiền mặt. Và khi đó thanh toán chuyển khoản, quét mã QR trở thành phương án "cứu tinh". Thế nên với những hàng quán như trong tình huống trên sẽ dễ khiến cho khách hàng ngần ngại mà bỏ qua.

(Ảnh minh hoạ)

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong khi nhiều người cảm thấy cách làm của quán ăn trong trường hợp trên là hơi "đi ngược xu thế" và còn khiến cho chính việc buôn bán của quán thiệt thòi hơn thì nhiều dân mạng cũng đưa ra những lý do hết sức hợp lý. Trong đó phổ biến nhất là với các hàng quán do cô chú lớn tuổi bán, không thông thạo côgn nghệ nên bị kẻ gian lợi dụng và chiếm số tiền mua hàng. Hay như trước đó từng xảy ra trường hợp kẻ gian dán mã QR đè lên mã của quán để trục lợi... Những lý do này khiến cho nhiều người cảm thấy gật gù và quả thật cũng nên thông cảm cho các quán như vậy.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Vấn đề không phải tiền mặt hay chuyển khoản đâu. Rất nhiều quán "đã từng" cho khách chuyển khoản, xong bị lợi dụng khi thấy các cô, chú lớn tuổi rồi làm giả bill, chuyển khoản thiếu, chuyển khoản gian dối khiến quán bị lỗ tiền. Hoặc có thể quán đông thì các cô chú lớn tuổi cũng không check kỹ được từng người chuyển khoản nên không nhận chuyển khoản nữa. Thế nên thuận mua vừa bán, không thích thì có thể qua quán khác.

- Chính mình là người đã từng gặp một chú bán ở lề đường, chú nói chú bận quá không kịp nhìn, người ta kêu chuyển khoản rồi, chú ừ, và rồi hoài không thấy...

- Mình không thích các quán không nhận chuyển khoản, nhưng mình đồng cảm với các quán không nhận vì các lý do tương tự như trên.

- Còn có vụ bị dán đè mã QR lên để lấy luôn số tiền bán hàng của người ta, cái này không chỉ riêng cô chú lớn tuổi đâu mà nhiều quán người trẻ làm cũng từng bị đó.

Không thể phủ nhận những lợi ích rất lớn mà hình thức thanh toán chuyển khoản hay mã QR mang lại, thế nhưng cũng phải thừa nhận rằng có những trường hợp khá bất cập từ cách thanh toán này. Với phía hàng quán, khi áp dụng hình thức này thì nên cẩn trọng, kiểm tra kỹ càng để không gây ảnh hưởng tới doanh thu. Và một câu rất quen thuộc mà nhiều người hay nói, đó là "thuận mua vừa bán", các thực khách cũng không nên khắt khe quá nếu quán vì lý do đặc biệt mà không nhận chuyển khoản.

Châu Anh