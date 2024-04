Giới trẻ Việt rủ nhau "quét mã QR" khi đi Thái, nhưng liệu cách thanh toán này có đang tối ưu và tiện nhất ?

Chẳng còn bao lâu nữa là hàng triệu du khách trên khắp thế giới sẽ đổ về Thái Lan để tham dự Lễ hội SongKran - sự kiện được mong đợi nhất trong năm của xứ Chùa Vàng. Chắc hẳn hội mê Thái lúc này đang rục rịch lắm rồi đây, người thì sắp đồ, người thì lấp đầy lịch trình ăn chơi có người thì vẫn đang mải mê loay hoay so sánh tỉ giá để đổi baht. Nhưng gượm đã, thay vì phải lo lắng về việc đổi đồng baht hoặc mang theo một lượng lớn tiền mặt, thì rất nhiều du khách kháo nhau rằng thời đến Thái Lan thời điểm này du khách Việt đã hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng thanh toán điện tử trên điện thoại di động của mình để quét mã QR để chi trả các giao dịch mua sắm ăn uống của mình.

Du lịch Thái Lan ngày càng thuận lợi đối với du khách Việt Nam. (Ảnh: @Tour Thái Lan)

Ngày càng nhiều ngân hàng triển khai "QR Pay" xuyên quốc gia

Có thể thấy việc đổi tiền ngoại tệ khi đi du lịch nước ngoài là một điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt khi đi du lịch Thái Lan, việc đổi tiền mặt luôn là điều được hội du lịch cần cân nhắc trước. Thế nhưng, việc đổi quá nhiều tiền mặt cũng bất tiện mà đến Thái tiêu đến đâu mới đổi tiền đến đó bạn sẽ khá vất vả đi tìm chỗ đổi phù hợp. Bên cạnh đó, có nhiều du khách không có thẻ tín dụng hoặc vô tình làm mất thẻ điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hành trình trải nghiệm du lịch của bạn.

Tuy nhiên không cần phải quá lo lắng vì giờ đây khách du lịch đến Thái Lan chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh và một ứng dụng ví điện tử để quét mã QR, bởi rất nhiều ngân hàng đã triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR Pay.

Đi du lịch Thái Lan giờ đây không cần phải đổi quá nhiều tiền mặt vì du khách hoàn toàn có thể thanh toán bằng cách QR Scan & Pay (Ảnh: @tinhte.vn)

Cách quét mã QR "xuyên quốc gia" này như thế nào?

Theo đó, cách sử dụng thanh toán bằng mã QR rất đơn giản. Bên cạnh các mã QR đã được hiển thị sẵn thì tại một số cây bán hàng/thanh toán tự động bạn sẽ cần phải chọn tính năng thanh toán Prompt Pay. Hiểu sơ qua, PromptPay là sự kết hợp của mã QR liên kết trực tiếp với tài khoản thanh toán Ngân hàng tại Việt Nam (VietQR), tạo ra bởi các ứng dụng Ngân hàng - kết hợp với trung gian thanh toán. Vậy nên nếu du khách đi Thái Lan mà thấy mã QR code có ghi chú với logo là PromptPay tức là sẽ thanh toán từ ứng dụng Ngân hàng Việt Nam được.

Mã QR được đặt ở nhiều cửa hàng, quán ăn và các điểm tham quan tại Thái Lan (Ảnh: @tinhte.vn)

Việc thanh toán bằng mã QR không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn an toàn và tiện lợi. Thay vì phải tính toán hay bận tâm việc đổi ngoại tệ với mức phí cao và chịu các rủi ro phát sinh khi mang theo tiền mặt, thì bằng cách sử dụng các ứng dụng thanh toán trên điện thoại di động du khách có thể thanh toán nhanh chóng, hơn nữa có thể dễ dàng theo dõi và quản lý các giao dịch, tiết kiệm thời gian cũng như không bị “vung tay quá trán” khi chi tiêu. Tất cả điều đó sẽ tạo ra một trải nghiệm du lịch an toàn và dễ dàng hơn.

Quá trình thanh toán bằng QR code rất nhanh chóng. (Ảnh: @tinte)

Vậy đây có là cách thanh toán "xịn sò" nhất?

Với phương thức thanh toán này nhiều người sẽ thắc mắc về những khoản phí phát sinh ở nước ngoài. Theo đó, tỉ giá thanh toán qua hình thức này được nhận xét là thấp hơn so với thẻ Quốc tế như VISA hay MasterCard. Có thể thấy tính năng này hay nhưng nó đang bị hạn chế do không được mọi người biết đến. Với người dùng Ngân hàng Bangkok Bank, họ cũng có thể đến Việt Nam và thanh toán bằng QR code như vậy, thậm chí là một vài Quốc gia khác như Malaysia, Indonesia… Ngoài ra, mỗi lần thanh toán sẽ mất khoảng 10.000 VNĐ phí. Một số ý kiến cho rằng việc thanh toán này có tỷ giá cao hơn so với đổi tiền mặt, thêm vào đó mỗi lần mua lại mất thêm 10.000 phí.

Tuy nhiên theo kinh nghiệm của hội hay đi du lịch ở Thái cho biết, dù có thể quét mã QR thế nhưng du khách vẫn nên chuẩn bị dự phòng các phương thức nên có một chút tiền mặt, thẻ visa để sử dụng thanh toán song song. Vậy là từ nay việc chu du khắp nơi ở Thái Lan đã thuận tiện lợi hơn rất nhiều rồi, còn chần chờ gì mà không set kèo đến xứ Chùa Vàng ngay thôi nhỉ?