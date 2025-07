Cận cảnh sân bay Vinh những ngày đóng cửa để ‘trùng tu’

Bên trong nhà ga quốc nội sân bay Vinh, nhân viên an ninh vẫn túc trực. Chị Cao Phương Thảo, nhân viên an ninh soi chiếu của sân bay Vinh cho hay: “Những ngày này, chúng tôi vẫn trực 24/24 đảm bảo an ninh tại các vị trí của sân bay. Ngoài ra, nhân viên an ninh còn phải giám sát đơn vị thi công, đảm bảo cơ sở vật chất, máy móc thiết bị không bị mất mát, hư hỏng”.