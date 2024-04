"Du lịch mua sắm" lên ngôi: Đây chính là top 5 tổ hợp căng đét được giới sành điệu Thái Lan dành trọn thời gian khi đến Việt Nam

Nếu như thông thường đến với TP.HCM, du khách nước ngoài sẽ luôn lựa chọn tham quan những khu chợ truyền thống, đi dạo trong các trung tâm thương mại hiện đại thì thời gian gần đây, trên những con phố vốn chẳng quá đặc biệt hay trong những khu chung cư hàng trăm năm tuổi như khu chung cư ở Lý Tự Trọng hay Tôn Thất Thiệp lại có một hiện tượng đáng chú ý thu hút sự quan tâm của rất nhiều người: đông đảo du khách Thái Lan đổ xô sang Việt Nam, tay xách nách mang túi lớn túi bé càn quét các tổ hợp mua sắm của giới trẻ Sài Thành.

“Shopping” tour - trào lưu khiến khách Thái đến Việt Nam cả trăm lần không chán

Trào lưu du lịch kết hợp mua sắm này chắc hẳn đã quá quen thuộc với rất nhiều bạn trẻ khi chỉ cần lướt 1 vòng trên mạng xã hội chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những clip chia sẻ, review về trải nghiệm đến Việt Nam shopping của các tín đồ thời trang Châu Á, mà đặc biệt là Thái Lan. Đây không chỉ là một trào lưu ngắn hạn, mà nó đã trở thành một cơn sốt khiến các mỹ nữ xứ Chùa Vàng cứ dăm bữa nửa tháng lại phải rủ nhau làm một chuyến trip “săn” đồ local brand Việt.

Cơn sốt mua sắm ở Việt Nam ngày càng được lan rộng khiến giới trẻ Thái Lan sang Việt Nam như đi chợ. (Ảnh: @lilynatcha, @chobluem, @maxim)

Chắc hẳn nhiều người nghĩ cơn sốt này bắt nguồn từ Lisa (BLACKPINK) khi vào một ngày đẹp trời giữa tháng 10/2023, cô nàng đã ghé thăm Việt Nam một cách chớp nhoáng chỉ để "càn quét" một loạt những thương hiệu nội địa nổi tiếng tại TP.HCM.

Nhưng thực tế, trào lưu này khởi đầu từ đầu năm 2023 khi dàn sao nổi tiếng của nhiều nước diện đồ Việt để quay MV hoặc tham dự các sự kiện quốc tế, điển hình trong đó có 4 cô gái của girlgroup đẳng cấp thế giới BLACKPINK cũng từng diện trang phục Việt Nam biểu diễn tại nhiều concert. Và đó là lý do khiến thời trang Việt trở thành xu hướng, được giới trẻ khắp nơi đón nhận. Để rồi không ít người đổ xô đến Việt Nam thử shopping một lần mà trở thành những tín đồ “nghiện” local brand Việt lúc nào không hay.

Không chỉ có thiết kế bắt mắt cộng thêm kiểu dáng khác lạ mà các sản phẩm local brand Việt luôn được cập nhật theo xu hướng nên nhanh chóng chinh phục trái tim của nhiều du khách Thái Lan. Người ta cho rằng quần áo Việt Nam rất chất lượng, nhất là khi so sánh giá trị sản phẩm với sự cuốn hút trong thiết kế đến đường kim mũi chỉ. Và đâu chỉ dừng lại ở việc đi mua sắm thông thường, từ những Influencer đến các celeb nổi tiếng của Tbiz còn thi nhau review, chỉ điểm những khu mua sắm ấn tượng ở Sài Thành, khiến cho việc mua sắm không chỉ là một trải nghiệm thú vị mà còn là một cách để khám phá và thể hiện cá tính riêng của họ.

Phải nói rằng, chưa bao giờ xem người Thái review đồ Việt mà lại cuốn đến thế bởi có cả vô vàn những địa điểm nằm sâu trong ngõ hẻm cũng được tín đồ thời trang Thái Lan khai quật. Điều này đã làm nên sự hứng thú, xen lẫn tự hào và có đôi phần lạ lẫm khi du lịch Việt Nam được các người bạn xứ Chùa Vàng yêu thích đến vậy.

Dấu hiệu nhận biết du khách Thái Lan ở Việt Nam chính là kéo theo một chiếc vali đi càn quét các tổ hợp mua sắm của giới trẻ Sài Thành. (Ảnh: @Tchob, @Buablink)

Chỉ điểm những tổ hợp mua sắm căng đét được khách Việt mến, khách Thái yêu

Chung cư 26 Lý Tự Trọng

Tọa lạc ngay trung tâm của quận 1, chung cư Lý Tự Trọng vốn nổi tiếng là một nơi cũ kỹ, nhưng cũ chỉ là lớp vỏ bên ngoài bởi bên trong nó lại là một điểm đến đầy sức hút cho những người yêu thích thời trang và sự độc đáo. Mặc dù chung cư có lối đi khá nhỏ, nhưng mỗi khi bước chân vào du khách sẽ bị cuốn hút vào một không gian hiện đại và đầy sáng tạo. Khi đi shopping tại đây bạn sẽ có cảm giác như đang đi khám phá một vùng đất mới mẻ và điều đó sẽ tạo nên trải nghiệm mua sắm rất thú vị. Chung cư Lý Tự Trọng hút chân các tín đồ thời trang tìm đến bởi sự hiện diện của nhiều local brand nổi tiếng như Xéo Xọ, Libé, NakedbyV, Mr.Simple, Timtay,…

Chung cư 42 Tôn Thất Thiệp

Cùng với chung cư Lý Tự Trọng, chung cư Tôn Thất Thiệp là một trong những chung cư lâu đời tại Sài Gòn. Nhìn vào lối cầu thang cũ kỹ trong chung cư ấy, ít ai tưởng tượng được đây lại là nơi cư ngụ của hàng chục brand đã nhẵn mặt với giới trẻ Sài Gòn. Cũng như chung cư 26 Lý Tự Trọng, mỗi shop thời trang ở đây cũng theo đuổi một phong cách thời trang riêng biệt. Các thương hiệu hiện đang có mặt như Lider, Bloomode, Là Min, She By Shj, Aspirin, The Paiir, Mamavirus hoặc phụ kiện, túi xách như Penguin Island và Urban Chick. Điều đặc biệt phải kể đến là các thương hiệu ở đây được định hình theo phong cách cá nhân của các fashionista nổi tiếng ở Sài Gòn như Teelayn, Louiis.ha...

The New Playground

Nếu là một tín đồ cuồng shopping tại Sài Gòn, hẳn bạn sẽ biết đến The New Playground – một tổ hợp mua sắm dưới lòng đất "độc nhất vô nhị". Lần đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM vào tháng 3/2017, nơi đây nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ Sài thành vì sở hữu hàng loạt những local brands "chất phát ngất". Các gian hàng được phân chia ở nhiều khu vực riêng biệt, tạo thành cụm với cách bày trí, sắp xếp thông minh hơn, dễ dàng cho khách hàng tìm kiếm và ghi nhớ cửa hàng mình muốn đến. Ở The New Playground chính là là nơi hội tụ của hơn 50 thương hiệu local brand với đa dạng màu sắc cá tính: Degrey, Clownz, ShebyShj, Kido, 19 Degrees, Levent, DVRK….

Compound Garment

Không sở hữu không gian rộng lớn như các khu tổ hợp trên thế nhưng Compound garment là một địa điểm được hội sành điệu Thái Lan không ngừng lăng xê. Nằm tại đường Nguyễn Công Trứ (Quận 1), Compound garment là một cửa hàng tập hợp của nhiều local brand “ruột” của giới trẻ Sài Thành như Mahu, Alcyus, AGOB, Hypnotism Studio… .

Ngoài mua sắm những món đồ đẹp, không gian này còn “sản xuất” ra hàng loạt tấm hình cũng cực kỳ xịn sò. Sở hữu phong cách thiết kế đơn sắc, có phần hơi trừu tượng cùng cách sắp xếp quần áo thông minh khiến không gian của cửa hàng trông rất “cool”. Đặc biệt hơn chính là Compound garment giống như một studio sống ảo cực chất, cập nhật xu hướng thích chụp hình ở những nơi tối giản để làm nổi bật quần áo mặc trên người nên phong cách thiết kế của cửa hàng vô cùng được lòng giới trẻ, nhất là những người bạn có vẻ ngoài bụi bặm, cá tính.

Đường Nguyễn Trãi (Quận 1)

Vốn dĩ từ lâu đã là "con đường thời trang" của Sài Gòn, con phố chỉ dài khoảng 2km thế nhưng nơi đây lại quy tụ vô số cửa hiệu áo quần nằm san sát nhau, từ các thương hiệu nổi tiếng ở trong nước và cả quốc tế. Phong cách của các thương hiệu này phù hợp với các bạn gái văn phòng và điệu đà điển hình như thương hiệu Hnoss, Tinfour, Dottie. Hoặc nếu bạn muốn tìm cho mình những trang phục để dự sự kiện, chú trọng hơn về thiết kế thì các sản phẩm của nhà Magonn, Lane JT chắc chắn là những địa điểm bạn không thể làm ngơ. Ngoài ra trên đường Nguyễn Trãi cũng có một chung cư thời trang ở số 60. Tuy không quy mô như các chung cư ở 26 Lý Tự Trọng hay 42 Tôn Thất Thiệp nhưng cũng đủ sức làm thỏa mãn các tín đồ shopping.

Đường Nguyễn Trai - Quận 1 luôn đông đúc nhộn nhịp với những của hàng thời trang được lòng giới trẻ. Clip: @catsnotclowns









