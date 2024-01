Một "quái vật nhạc số" thông báo trở lại vào tháng 2: Tên album như dự đoán trước kết quả, mối đe doạ của loạt nhóm nữ?

Có thể nói, làng giải trí Kpop cuối tháng 1 và cả tháng 2 khá nhộn nhịp khi loạt tên tuổi đình đám thông báo trở lại. Sau khi tung single mở đường Wife , (G)I-DLE chính thức comeback với studio album thứ 2 mang tên 2 cùng ca khúc chủ đề Super Lady vào ngày 29/1.

(G)I-DLE vừa chính thức trở lại vào cuối tháng 1

Tiếp đó, nhóm nữ nhà JYP - TWICE cũng mở màn cho đợt comeback mới bằng single I Got You (2/2) trước khi chính thức trở lại với album mới With YOU-th vào ngày 23/2. Một trong những nhóm nhạc hot nhất Gen 4 là LE SSERAFIM cũng tham gia cuộc chiến bằng E.P thứ 3 mang tên Easy vào ngày 19/2.

TWICE tung single mở đường vào 2/2 trước khi chính thức trở lại vào 23/2

LE SSERAFIM tham gia trận chiến với Easy

Bên cạnh đó, "em gái BLACKPINK" BABYMONSTER cũng góp vui bằng đĩa đơn Stuck In The Middle (1/2) trước khi chính thức ra mắt mini album đầu tay (1/4).

BABYMONSTER góp vui nhè nhẹ vào 1/2

Tuy nhiên, tất cả những cái tên kể trên sẽ phải dè chừng một "quái vật nhạc số" cũng vừa thông báo trở lại trong tháng 2, không ai khác ngoài... IU. Nữ ca sĩ sẽ ra mắt mini album thứ 6 The Winning vào ngày 20/2.

Trước đó, chỉ với ca khúc mở đường Love Wins All có sự góp mặt của V (BTS) làm nam chính, IU đã lập được nhiều kỷ lục cho riêng mình. Bài hát mới của IU chỉ mất 5 ngày để nhận được Perfect All Kill (PAK) khi đạt vị trí quán quân trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa tại hệ thống iChart ở hai hạng mục bảng xếp hạng thời gian thực và bảng xếp hạng ngày.

IU lập nhiều kỷ lục dù chỉ mới tung ca khúc mở đường

Với thành tích này, Love Wins All là ca khúc đầu tiên trong năm 2024 đạt được PAK với số giờ hạng 1 tích lũy ở tất cả các bảng xếp hạng đều hơn 100 giờ. IU cũng bảo toàn vị trí "nữ hoàng PAK" với 21 ca khúc solo đạt được chứng nhận này trong sự nghiệp của mình, cũng là nghệ sĩ duy nhất có 10 năm nhận được PAK kể từ bản hit Nagging vào năm 2010.

Bộ sưu tập PAK đầy ấn tượng của IU

Chính vì vậy, nhiều fan nói đùa rằng IU dường như đã đoán trước được kết quả của trận chiến Kpop sắp tới nên mới đặt tên album mới là The Winning (Sự chiến thắng).