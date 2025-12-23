Một phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố Đà Nẵng

Chiều 23-12, lãnh đạo phường An Khê, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ một vụ hành hung nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Nạn nhân bị người đàn ông dùng vật nhọn hành hung

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khoảng 8 giờ 50 phút ngày 23-12, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, một người đàn ông đã dùng vật nhọn liên tục tấn công người phụ nữ.

Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ liên tục kêu cứu rồi ngã gục. Một lúc sau, người đi đường phát hiện, chạy đến tri hô thì người đàn ông mới bỏ chạy.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng phường An Khê đã tiến hành thu thập chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin chi tiết.