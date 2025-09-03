Một nút bấm trên iPhone sắp bị "khai tử"?

Một nguồn tin từ Weibo vừa cho biết Apple đang cân nhắc loại bỏ nút cảm ứng điều khiển camera trên thế hệ iPhone 18, với lý do là nhu cầu sử dụng thấp và chi phí sản xuất cao.

Đây là một thông tin khá bất ngờ, bởi nút điều khiển này là một trong những tính năng phần cứng nổi bật nhất được giới thiệu trên dòng iPhone 16 vào năm ngoái. Nó không chỉ đóng vai trò là phím chụp ảnh, mà còn cho phép người dùng điều hướng các tùy chọn và truy cập nhanh ứng dụng Camera.

Nút chụp ảnh trên iPhone 16 và iPhone 17 có thể bị xóa sổ khi iPhone 18 ra mắt

Trên thực tế, phản hồi của người dùng về tính năng này khá trái chiều. Nhiều người trên các diễn đàn như Reddit cho rằng nó hữu ích, nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích rằng nó có thể gây vướng víu tùy thuộc vào cách cầm điện thoại. Dù được Apple quảng bá rầm rộ, nhiều người dùng vẫn giữ thói quen chụp ảnh bằng cách chạm vào màn hình như truyền thống, dẫn đến việc tính năng mới không được tận dụng tối đa.

Dù vậy, tin đồn này cần được xem xét một cách cẩn trọng. Nguồn tin từ Weibo trước đây từng đưa ra một số dự đoán không chính xác về iPhone 16. Hơn nữa, việc Apple loại bỏ một tính năng phần cứng quan trọng chỉ sau hai thế hệ sản phẩm (iPhone 16 và 17) là điều khá hiếm và chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi.

iPhone 18 được cho là sẽ không có nút chụp ảnh

Nhìn lại lịch sử, Apple thường mất nhiều thời gian hơn để đưa ra những quyết định tương tự. Ví dụ, thanh Touch Bar trên MacBook đã tồn tại suốt 5 năm trước khi bị thay thế bằng hàng phím chức năng vật lý. Tương tự, nút Tác vụ (Action Button) vẫn đang được duy trì dù một số người dùng vẫn thích cần gạt im lặng truyền thống hơn.

Câu trả lời cuối cùng về tương lai của nút điều khiển camera sẽ chỉ có vào năm sau khi iPhone 18 ra mắt. Trước mắt, cộng đồng công nghệ đang hướng sự chú ý về sự kiện ra mắt dòng iPhone 17, dự kiến diễn ra vào ngày 9/9 tới đây.