iPhone 17 sẽ xô đổ kỷ lục iPhone 4 giữ suốt 15 năm

Khi Apple vén màn iPhone 17 vào tuần tới, một cuộc đua lịch sử sẽ chính thức bắt đầu. Mẫu flagship này không chỉ mang trên mình những nâng cấp công nghệ, mà còn gánh vác một sứ mệnh chưa từng có: lật đổ ngôi vương mà huyền thoại iPhone 4 đã nắm giữ suốt 15 năm khi là chiếc iPhone có vòng đời chủ lực dài nhất lịch sử.

Để hiểu tầm vóc của kỷ lục này, chúng ta cần quay ngược về tháng 6 năm 2010, khi Steve Jobs bước ra sân khấu và giới thiệu chiếc iPhone 4. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng nó sắp trở thành một tượng đài về tuổi thọ. iPhone 4 đã trị vì với tư cách là mẫu flagship số một của Apple trong gần 16 tháng, cho đến tận khi iPhone 4S ra mắt vào tháng 10 năm 2011.

Lý do cho vòng đời dài bất thường này đến từ một sự thay đổi chiến lược quan trọng: Apple quyết định dời lịch ra mắt iPhone hàng năm từ mùa hè sang mùa thu. Quyết định này đã vô tình mang lại cho iPhone 4 thêm vài tháng trên đỉnh cao, tạo ra một cột mốc mà kể từ đó đến nay chưa một mẫu máy nào có thể xô đổ.

Giai đoạn này cũng để lại nhiều ký ức khó quên cho người dùng. Nhiều người đã kiên nhẫn chờ đợi "iPhone 5" với một thiết kế đột phá, nhưng cuối cùng lại có chút hụt hẫng khi Apple giới thiệu iPhone 4S - một bản nâng cấp "S" với ngoại hình gần như y hệt. Dù vậy, những cải tiến bên trong như sự xuất hiện lần đầu của trợ lý ảo Siri, camera tốt hơn và hiệu năng mạnh mẽ đã phần nào xoa dịu sự chờ đợi.

Sau 15 năm, một ứng cử viên sáng giá cuối cùng cũng xuất hiện. Theo các báo cáo và tin tức rò rỉ đáng tin cậy, Apple sẽ thay đổi lộ trình ra mắt và chiếc iPhone 18 sẽ không xuất hiện trước mùa xuân năm 2027. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 17, ra mắt vào tháng 9 năm 2025, sẽ giữ vị trí flagship tiêu chuẩn của Apple trong khoảng 18 tháng. Con số này không chỉ vượt qua kỷ lục gần 16 tháng của iPhone 4 mà còn thiết lập một cột mốc hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã rất khác. Nếu như năm 2011, sự chờ đợi kéo dài tạo ra một "cơn khát nâng cấp" vì chỉ có một mẫu flagship duy nhất, thì ngày nay chiến lược của Apple đã đa dạng hơn rất nhiều. Ngay cả khi iPhone 17 có vòng đời kéo dài, người dùng vẫn có các lựa chọn nâng cấp hàng năm với dòng Pro cao cấp hơn. Điều này giúp Apple vừa có thể kéo dài chu kỳ của dòng sản phẩm tiêu chuẩn, vừa không làm người dùng cảm thấy bị bỏ lại phía sau.

Lộ trình sản phẩm kéo dài này cũng được cho là để dọn đường cho sự ra đời của chiếc iPhone gập đầu tiên – một thay đổi phần cứng mang tính cách mạng nhất trong lịch sử sản phẩm.

Nếu iPhone 17 chuẩn bị xác lập chu kỳ dài nhất, thì ở chiều ngược lại, lịch sử của Apple cũng từng chứng kiến những vòng đời flagship bị rút ngắn đến bất ngờ. Nhiều người vẫn nghĩ chu kỳ 11 tháng của iPhone 12 (do phải điều chỉnh lịch sau đại dịch) là ngắn nhất. Nhưng thực tế, "danh hiệu" này thuộc về iPhone X. Ra mắt vào tháng 9 năm 2017 nhưng mãi đến tháng 11 mới lên kệ, iPhone X chỉ tồn tại trên thị trường được 10 tháng trước khi bị thay thế bởi iPhone XS.

Những thái cực này cho thấy chiến lược của Apple luôn linh hoạt, nhưng kỷ lục của iPhone 4 vẫn là một bức tường thành đứng vững suốt 15 năm. Giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn về sự kiện ra mắt vào ngày 9/9 tới (0h ngày 10/9, giờ Việt Nam), nơi iPhone 17, Apple Watch Series 11 và Watch Ultra 3 dự kiến sẽ được công bố.

Nếu kịch bản đúng như dự đoán, iPhone 17 sẽ không chỉ là một bản nâng cấp đơn thuần. Nó sẽ ghi tên mình vào lịch sử như một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược phát triển sản phẩm của Apple cho những năm tới.