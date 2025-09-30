Một người trúng độc đắc Vietlott hơn 179 tỷ đồng

Tối 30/9, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam ( Vietlott ) - Bộ Tài chính phát đi thông báo, trong kỳ quay 1.249 của sản phẩm Power 6/55 có một vé trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng. Bộ số may mắn trúng độc đắc là: 17-23-34-39-46-52.

Một vé trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng vào tối 30/9. (Ảnh: Đại Việt)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News lúc 19h, đại diện Vietlott cho biết, đơn vị này vẫn chưa có thông tin ban đầu về tấm vé may mắn vì phòng trả thưởng chưa công bố.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 161 tỷ đồng.

Ngoài giải Jackpot 1 , Vietlott cũng ghi nhận 2 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 7, Vietlott trao giải độc đắc trị giá 127 tỷ đồng cho ông B.N. (ngụ TP.HCM).Ông N. may mắn trúng giải độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.373 nhờ hình thức mua vé bao nhiều con số.

Ông N. trúng độc đắc hơn 127 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Ngoài giải độc đắc trị giá hơn 127 tỷ đồng, ông N. còn trúng hơn 194 triệu đồng từ các giải phụ khác.

Ông N. làm việc trong lĩnh vực tài chính. Ông là chủ thuê bao Viettel đã mua vé trên ứng dụng Vietlott SMS và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là TP.HCM.

Ông N. chia sẻ, dãy số trúng thưởng đến với ông hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong một lần đi sự kiện, ông được tặng một tấm voucher (phiếu mua hàng/phiếu giảm giá), trong đó có một dãy số khá dài. Ông đã lấy các số trong dãy số đó ghép với nhau để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng và mua bộ số đó nhiều lần.

Theo ông N., do làm trong ngành tài chính, hàng ngày tiếp xúc với các con số nên khi biết mình trúng lớn ông vẫn bình tĩnh. Ông cũng đã có kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng hợp lý.