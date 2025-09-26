Một nam thanh niên trúng Vietlott sau 8 năm kiên trì mua 2 vé mỗi ngày

Ngày 23/9/2025, khách hàng N.T.M đã chính thức nhận thưởng giải Jackpot 2 Xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 6 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng (QSMT) 01243 ngày 16/9/2025. Tấm vé trúng thưởng được phát hành tại Điểm bán hàng số 169 Điện Biên Phủ, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh M. cho biết từ năm 2017 đến nay, anh duy trì thói quen mua 2 vé định kỳ mỗi ngày. Với anh, việc mua vé không chỉ là thử vận may mà còn là một niềm vui nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Sau 8 năm kiên trì, cơ hội cuối cùng cũng tới với phần thưởng giá trị.

Theo quy định, anh M. nộp thuế thu nhập cá nhân 599.000.000 đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng), được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, số tiền anh N.T.M thực nhận sau khi nộp thuế sẽ khoảng 5,401 tỷ đồng.

Đại diện Vietlott đã trao thưởng và gửi lời chúc mừng đến khách hàng may mắn. Vietlott cho biết Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 hiện đã vượt mốc 150 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ tiếp tục tìm ra những "tỷ phú mới" trong thời gian tới.

Power 6/55 là một trong những sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott, được ra mắt từ năm 2017. Người chơi chọn 6 số trong tập hợp từ 01 đến 55 để tham gia dự thưởng. Cơ cấu giải gồm Jackpot 1 khởi điểm từ 30 tỷ đồng và Jackpot 2 khởi điểm từ 3 tỷ đồng, giá trị có thể cộng dồn (tích lũy) qua nhiều kỳ quay cho đến khi có người trúng.

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.215 diễn ra ngày 12/7, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 với giá trị hơn 344,9 tỷ đồng (344.987.346.900 đồng). Đây là một trong những giải thưởng có giá trị cao nhất từ trước tới nay của loại hình xổ số này.