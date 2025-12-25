Một ngân hàng thay đổi quy định hoàn tiền thẻ tín dụng từ 1/1/2026

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa phát đi thông báo đến khách hàng về việc điều chỉnh tính năng hoàn tiền của một số sản phẩm Thẻ tín dụng quốc tế, áp dụng từ ngày 01/01/2026, với các nội dung thay đổi như sau:

Đối với dòng thẻ Eximbank Priority Visa Signature, chủ thẻ tiếp tục được hưởng mức hoàn tiền 10% cho các giao dịch chi tiêu ở nước ngoài. Tuy nhiên, Eximbank giới hạn phạm vi áp dụng ưu đãi này chỉ đối với các giao dịch thanh toán trực tiếp tại POS, không còn áp dụng cho giao dịch online như trước. Với các chi tiêu trong nước, các mức hoàn tiền vẫn được giữ nguyên, gồm 5% cho nhóm ăn uống và 3% cho các giao dịch du lịch, khách sạn.

Đối với dòng thẻ One World Mastercard, Eximbank điều chỉnh mạnh phần hạn mức hoàn tiền theo kỳ: mức hoàn tối đa giảm từ 2 triệu đồng xuống còn 1 triệu đồng/kỳ chi tiêu, trong khi mức hoàn tối thiểu giảm từ 200.000 đồng xuống 100.000 đồng/kỳ chi tiêu.

Đối với dòng thẻ Visa Violet, thay đổi đáng chú ý nhất là việc giảm tỷ lệ hoàn tiền cho giao dịch chi tiêu online từ 10% xuống còn 5%. Mức hoàn tiền tối thiểu và tối đa của thẻ này vẫn được giữ nguyên, lần lượt là 100.000 đồng và 300.000 đồng mỗi kỳ chi tiêu.

Nguồn: Eximbank

Trong bối cảnh ưu đãi thẻ có xu hướng được điều chỉnh theo hướng chọn lọc hơn, người dùng thẻ cần rà soát lại kế hoạch chi tiêu và sử dụng thẻ cho phù hợp. Việc nắm rõ các điều kiện hoàn tiền, hạn mức theo kỳ, cũng như thời hạn sao kê và thanh toán là yếu tố quan trọng để tối ưu quyền lợi, đồng thời tránh phát sinh lãi, phí phạt hoặc rơi vào nhóm nợ xấu do chậm thanh toán.

Các chuyên gia tài chính cũng khuyến nghị khách hàng nên theo dõi sát lịch thanh toán thẻ tín dụng, chỉ chi tiêu trong khả năng kiểm soát dòng tiền và ưu tiên thanh toán đầy đủ dư nợ đúng hạn. Điều này không chỉ giúp bảo vệ lịch sử tín dụng cá nhân mà còn hạn chế rủi ro tài chính như vướng vào nợ xấu, mất khả năng thanh toán,...