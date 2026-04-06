Một kiểu "ăn bám" cha mẹ hoàn toàn mới: Bề ngoài dường như không đòi hỏi gì nhưng thực ra sống kiếp tầm gửi!

Khác hoàn toàn với hình ảnh "ăn bám" truyền thống vốn gắn liền với sự lười biếng và những đòi hỏi vật chất quá quắt, khái niệm "gặm nhấm cha mẹ kiểu mới" đang dần trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại. Nếu như trước đây, những đứa con ăn bám thường công khai đòi cha mẹ chu cấp tiền bạc để mua nhà, kết hôn hay tiêu xài cá nhân, thì thế hệ "ăn bám kiểu mới" lại mang vẻ ngoài điềm tĩnh và biết điều hơn hẳn.

Họ không chủ động mở miệng xin tiền, thậm chí cố gắng tiết giảm mức sống xuống tối thiểu để không gây phiền hà, nhưng thực chất lại đang chọn cách "đứng yên" để mặc cuộc đời trôi qua trong sự bảo bọc thụ động.

Quán tính của sự phụ thuộc dưới vỏ bọc độc lập

Những thanh niên thuộc nhóm này thường không gây gổ, không đòi hỏi, thậm chí còn từ chối khi cha mẹ có ý định cho thêm tiền. Tuy nhiên, sự "hiểu chuyện" đó chỉ là lớp vỏ cho một lối sống tách biệt với xã hội, khi họ dành phần lớn thời gian ở nhà để lướt điện thoại hoặc chơi điện tử thay vì tìm kiếm một công việc chính thức.

Họ có thể nhận vài việc vặt trên mạng để kiếm đồng ra đồng vào đủ nạp thẻ điện thoại hay mua chai nước, tạo ra cảm giác bản thân vẫn đang tự lực cánh sinh. Nhưng thực tế nghiệt ngã là toàn bộ chi phí nền tảng từ tiền nhà, điện nước, thực phẩm đến từng hạt muối, lá rau trong bữa ăn hàng ngày đều đang được chi trả bằng tiền tiết kiệm và lương hưu của cha mẹ.

Ảnh minh họa

Nỗi sợ thực tại và cái bẫy "trốn tránh"

Phần lớn những thanh niên này không hẳn là người xấu hay quá lười biếng, mà họ đang mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng tâm lý sâu sắc. Họ dùng những khái niệm như "phản đối cạnh tranh" hay "lối sống tối giản" làm bình phong cho nỗi sợ hãi phải đối mặt với áp lực công sở và sự khắc nghiệt của thực tế.

Có người lấy cớ chưa tìm được công việc phù hợp, có người lấy cớ ôn học cao học, để trì hoãn việc đi làm năm này qua năm khác, nhưng thực chất chỉ ngồi vào bàn học cho có lệ để tránh bị cha mẹ phàn nàn. Có người lại tự huyễn hoặc mình là lao động tự do nhưng thu nhập bấp bênh, cuối cùng vẫn cần gia đình trợ cấp âm thầm.

Sự trỗi dậy của hiện tượng này là kết quả cộng hưởng từ nhiều phía: Thị trường lao động cạnh tranh, thu nhập khởi điểm thấp không đủ để người trẻ bám trụ tại các đô thị lớn, dẫn đến tâm lý buông xuôi và quay về nhà "tránh bão". Bên cạnh đó, sự bao bọc quá mức của gia đình đã vô tình tước đi cơ hội rèn luyện bản lĩnh của giới trẻ. Khi thiếu vắng những va vấp đầu đời, tâm lý họ trở nên dễ vỡ, dẫn đến vòng xoáy tự ti và ngại giao tiếp xã hội, lâu dần khiến năng lực cá nhân bị thoái hóa nghiêm trọng.

Lối thoát nào cho bài toán "ăn bám" kiểu mới?

Để giải quyết bài toán này, sự thỏa hiệp hay những lời trách mắng từ cha mẹ đều không mang lại hiệu quả bền vững. Phụ huynh cần học cách "buông tay" có lộ trình bằng cách thiết lập thời hạn cụ thể cho con trong việc tìm kiếm việc làm, đồng thời yêu cầu con chia sẻ trách nhiệm tài chính như đóng góp tiền điện nước hoặc sinh hoạt phí.

Về phía những người trẻ, cần phải tỉnh táo để nhận ra rằng lối sống "thanh đạm" không bao giờ là cái cớ cho sự trốn tránh trách nhiệm. Sự độc lập thực sự chỉ bắt đầu khi chúng ta dám bước ra khỏi cửa, chấp nhận tích lũy từ những công việc nhỏ nhất thay vì lãng phí thanh xuân trong sự bình yên giả tạo. Chỉ khi con cái chủ động gánh vác tương lai và cha mẹ kiên quyết buông bỏ sự bảo bọc vô điều kiện, vòng lặp bế tắc này mới có thể được phá vỡ.