Tên 4 chữ điền First name, Last name thế nào cho đúng? Rất đơn giản nhưng 90% người Việt cứ đụng đến là phải tra Google

Trong bối cảnh học tập, làm việc và giao dịch quốc tế ngày càng trở nên phổ biến, việc điền thông tin cá nhân bằng tiếng Anh gần như đã trở thành một kỹ năng cơ bản. Thế nhưng, một lỗi tưởng chừng rất nhỏ lại xảy ra thường xuyên khi nhiều người thường xuyên nhầm lẫn giữa First name, Last name và Middle name khi khai họ tên.

Chỉ một thao tác đơn giản khi điền form quốc tế cũng có thể khiến không ít người “đứng hình”. Đặc biệt với những cái tên 4 chữ quen thuộc của người Việt, việc phân chia giữa First name và Last name không hề dễ dàng: First name là tên hay họ? Last name nên điền phần nào? Và nếu có Middle name thì xử lý ra sao? Đây vẫn là những câu hỏi quen thuộc khiến nhiều người bối rối.

Thực tế, vấn đề không nằm ở việc quá khó hiểu mà chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt trong cách đặt tên giữa văn hóa Việt Nam và phương Tây. Khi hiểu đúng bản chất, việc điền họ tên sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Câu hỏi luôn khiến người ta bối rối dù có tra Google bao nhiêu lần đi chăng nữa

First name - Last name: Điền thế nào cho đúng?

Thực tế, phần lớn các form quốc tế chỉ có 2 ô First name và Last name, nên đây cũng là lúc nhiều người Việt dễ “đứng hình” nhất đặc biệt với tên 4 chữ.

Hiểu đơn giản:

- Last name (Family name/ Surname) = Họ

- First name (Given name) = Tên gọi chính (tên riêng mà mọi người dùng để gọi bạn)

Khi áp vào tiếng Việt:

- Họ (Nguyễn, Trần, Lê…) → Last name

- Tên (Linh, Trang, Nam…) → First name

Nếu chỉ có 2 ô, tên 4 chữ điền thế nào?

Ví dụ: Trần Ngọc Hà Vy

Cách điền đúng và phổ biến nhất:

- Last name: Tran

- First name: Vy

Phần “Ngọc Hà” (tên đệm) có thể:

- Bỏ qua nếu form không yêu cầu

- Hoặc gộp vào First name → Ngoc Ha Vy (tùy hệ thống)

Như vậy, sẽ có: Trần Ngọc Hà Vy

- Last name: Tran

- First name: Ngoc Ha Vy

Nguyên tắc quan trọng: Last name chỉ điền họ, tất cả phần còn lại là First name.

Mẹo nhớ nhanh (đỡ phải tra Google lần nữa):

- Last name = “tên có từ trước” → tức là phần thuộc về gia đình, dòng họ → họ

- First name = “tên dùng khi gọi bạn” → chính là tên riêng

Hoặc có thể hiểu đơn giản hơn rằng người ta sẽ gọi bạn là Trang, Linh, Nam… chứ không ai gọi bạn là Nguyễn hay Trần, vậy nên First name chính là tên dùng để gọi.

Khi nào cần Middle name?

Ngoài First name và Last name, chúng ta còn có khái niệm Middle Name. Không phải biểu mẫu nào cũng có ô Middle name, nhưng nếu gặp, bạn nên điền đúng để đảm bảo thông tin cá nhân đầy đủ và nhất quán với các giấy tờ khác (hộ chiếu, visa, hồ sơ học tập…).

Hiểu đơn giản:

- Middle name = tên đệm → phần nằm giữa họ và tên trong cách đặt tên của người Việt

- Có thể gồm 1 hoặc nhiều chữ, không chỉ một từ như nhiều người vẫn nghĩ

Ví dụ: Trần Phan Hà Trang

- Last name: Tran (họ)

- Middle name: Phan Ha (toàn bộ phần tên đệm)

- First name: Trang (tên chính)

Việc nhầm lẫn giữa First name, Last name hay Middle name không hề hiếm gặp, đặc biệt với những người mới hoặc thậm chí đã có tiếp xúc với các biểu mẫu quốc tế. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề quá phức tạp. Chỉ cần hiểu đúng bản chất và nắm một vài nguyên tắc cơ bản, bạn hoàn toàn có thể điền thông tin một cách chính xác và tự tin, không còn phải “mỗi lần gặp là lại tra Google” nữa.