Tấm bảng đen bất ngờ đổ ụp xuống lưng cô giáo, phản ứng vô thức của 2 nam sinh CÁ BIỆT khiến cô giáo 4 năm sau vẫn khóc!

Khoảnh khắc "phản xạ" thay vì "tính toán"

Đoạn video ngắn trích từ camera trong một lớp học Giang Tây ở từ tận 4 năm trước bất ngờ được chia sẻ lại và gây viral khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc. Đoạn video không có kỹ xảo, không nhạc nền, chỉ có âm thanh náo nhiệt đặc trưng của một lớp học. Khi cô giáo vừa dứt lời và quay lưng về phía học sinh, chiếc khung bảng đen nặng nề bất ngờ đứt móc treo, đổ sụp xuống. Không có tiếng động lớn như trong phim, chỉ là một tiếng "khấc" khô khốc của kim loại gãy rời, và cả khối vật liệu nặng nề đổ ập xuống giảng đường.

Trong khoảnh khắc ấy, bản năng con người hiện ra chân thực hơn bất cứ kịch bản nào: Đa số học sinh giật mình hét lên, những em hàng ghế thứ hai theo bản năng né sang bên cạnh. Cá biệt có một nam sinh còn đưa tay... bịt tai lại – một phản ứng vô thức đầy ngô nghê như muốn ngăn cách bản thân khỏi tai nạn đang ập đến.

Phản ứng cực nhanh của 2 nam sinh

Nhưng ở "vị trí VIP", hai chiếc bàn sát bục giảng. phản ứng của hai nam sinh lại nhanh đến mức khó tin. Các em không phải "chạy" đến, mà là "bật tung" khỏi ghế như một chiếc lò xo. Chỉ trong một giây, hai bóng đen đã áp sát lưng cô giáo, bốn cánh tay vươn ra đỡ trọn lấy khung bảng đang rơi tự do.

Dù khung bảng vẫn va vào lưng khiến cô giáo hoảng sợ hét lên, nhưng sức nặng nghìn cân đã được hai học trò chặn đứng. Ngay cả khi cô giáo đã thoát ra vùng an toàn, hai cậu thiếu niên vẫn giữ chặt khung bảng, tay không rời vị trí cho đến khi chắc chắn mọi thứ đã ổn định.

Những "đứa con hư" hay "hộ pháp" của cô?

Cư dân mạng hóm hỉnh đặt biệt danh cho hai em là "Tả hữu hộ pháp". Có người bình luận đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất thực tế: "Ngồi dưới tầm mắt giáo viên, không là trò cưng thì cũng là 'thành phần cá biệt' khiến thầy cô đau đầu". Có người lại đùa: "Hai cậu này chắc học hành không xong, nhưng làm người thì được" .

Tuy nhiên, phản hồi của cô giáo, người đăng tải đoạn clip mới thực sự khiến nhiều người xúc động. Cô chia sẻ:

"Video này đã hơn 4 năm rồi. Tôi đăng lên chỉ để gửi lời động viên và tạo kỷ niệm cho những học trò nay đã ra trường. Bảng rơi là sự cố xác suất nhỏ, nhưng thật may tôi đã gặp được những học sinh tuyệt vời. Tôi không muốn nổi tiếng, xin đừng đẩy bài viết lên quá cao".

Lời tâm sự giản dị ấy đã kéo "chủ nghĩa anh hùng" trở về với sự ấm áp của đời thường. Trong mắt cô, đó không phải là cuộc giải cứu chấn động, mà chỉ là một buổi chiều được bảo vệ bởi hai cậu học trò, những người có thể ngày hôm trước còn bị cô mắng vì không thuộc từ vựng, nhưng khi hiểm nguy ập đến, các em đã hành động mà không cần một giây suy nghĩ.

Giá trị nằm ngoài những con điểm

Thanh xuân thực sự không giống như những bộ phim lãng mạn. Nó có thể đầy rẫy những khoảnh khắc lúng túng, thậm chí là vụng về như cậu bạn bịt tai trong clip. Nhưng chính trong những tích tắc không kịp cân đo đong đếm ấy, sự tử tế bản năng đã lên tiếng.

Đó là một loại lòng tốt thuần khiết: "Bởi vì cô là cô giáo của em, nên em phải bảo vệ cô". Nó quý giá hơn bất cứ tờ giấy kiểm tra điểm 10 nào. 4 năm qua đi, những thiếu niên ấy có thể đã trở thành sinh viên hoặc những người lao động bình thường, nhưng tinh thần hiệp nghĩa ngày ấy chắc chắn vẫn là hành trang quý giá nhất trong đời các em.