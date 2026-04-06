"Đại thanh lọc" ngành học toàn cầu: Vì sao những ngành từng rất hot nay bị xóa sổ, số khác lại càng học càng có giá?

Chỉ trong vài năm đổ lại đây, bản đồ giáo dục đại học toàn cầu đã chứng kiến những cuộc thanh lọc đầy nghiệt ngã. Tại Trung Quốc, trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024, có tới 109 trường đại học đã đồng loạt xóa bỏ ngành ngoại ngữ khỏi danh mục đào tạo sau các đợt rà soát chất lượng. Tại Anh Quốc, đầu năm 2026 vừa qua, Đại học Leicester đã gây chấn động khi đột ngột hủy 300 thư mời nhập học ngay sát kỳ khai giảng vì ngành học không còn đủ kinh phí để duy trì. Những con số này, kết hợp với thực trạng lượng học sinh thi chứng chỉ A-level tiếng Pháp và Đức tại xứ sở sương mù sụt giảm hơn 50% trong hai thập kỷ qua, đã vẽ nên một bức tranh xám xịt cho các ngành học truyền thống.

Sự tương phản này không đơn thuần là sự lên ngôi hay thoái trào của một vài môn học nhất định. Nó phản ánh một cuộc "đại thanh lọc" của thị trường lao động toàn cầu. Những ngành học mang tính công cụ thuần túy đang dần mất đi vị thế, nhường chỗ cho những ngành học giá trị gia tăng - nơi con người sở hữu những năng lực cốt lõi mà trí tuệ nhân tạo (AI) chưa thể sao chép.

Làn sóng đóng cửa các khoa ngôn ngữ tại không ít quốc gia là tín hiệu cho một cuộc đại thanh lọc trong giáo dục đại học toàn cầu

Sự thoái trào của những "ngành học công cụ"

Lý do lớn nhất khiến các ngành từng là "cỗ máy in tiền" như ngoại ngữ, kế toán sơ cấp hay quản trị văn phòng bị thu hẹp chính là tính công cụ. Trong quá khứ, biết một ngoại ngữ hay thành thạo các nghiệp vụ văn phòng là một lợi thế cạnh tranh khổng lồ. Nhưng ngày nay, khi AI có thể phiên dịch thời gian thực và tự động hóa mọi bảng tính phức tạp, những kỹ năng này đã trở thành "hàng hóa phổ thông" mà ai cũng có thể tiếp cận.

Khi một kỹ năng không còn là rào cản chuyên môn, giá trị của tấm bằng đại học tương ứng sẽ sụt giảm theo tỷ lệ thuận. Các doanh nghiệp hiện nay không cần một nhân sự chỉ để làm máy phiên dịch hay máy nhập liệu. Họ khao khát những người biết dùng các công cụ đó để giải quyết những bài toán kinh doanh thực tế. Chính vì vậy, những ngành học chỉ dạy cách sử dụng công cụ mà thiếu đi tư duy chiến lược đang rơi vào vòng xoáy đào thải nghiệt ngã.

Lý do một số ngành "ngách" càng học càng có giá

Trái ngược với sự ảm đạm đó, những ngành học mang tính "tích hợp" lại đang trở thành mỏ vàng mới. Một sinh viên chỉ biết tiếng Anh đơn thuần có thể đứng trước nguy cơ thất nghiệp, nhưng một người sở hữu combo "Tiếng Anh + Luật quốc tế" hay "Tiếng Trung + Quản trị chuỗi cung ứng" lại là đối tượng được săn đón hàng đầu. Ở đây, ngoại ngữ không còn là cái nghề để mưu sinh, nó đã chuyển mình thành một loại "vũ khí" để thực thi chuyên môn hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực công nghệ lõi như thiết kế chip bán dẫn, năng lượng sạch hay công nghệ sinh học vẫn giữ vững sức nóng kỷ lục. Đây là những ngành "xương sống" đòi hỏi kiến thức nền tảng cực sâu và khả năng sáng tạo dựa trên thực nghiệm. AI hiện tại chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ đắc lực chứ không thể thay thế con người trong việc đưa ra các phát kiến mang tính bước ngoặt cho nhân loại.

Ngoại ngữ giờ đây không còn là cái nghề độc lập mà trở thành "vũ khí" bổ trợ để sinh viên chinh phục các ngành ngách phức tạp

Ranh giới giữa năng lực tư duy và khả năng thực thi

Nguyên nhân cốt lõi khiến một số ngành nghề vẫn duy trì được giá trị độc tôn chính là năng lực tư duy phản biện và thấu cảm văn hóa. AI có thể soạn thảo một email chuyên nghiệp, nhưng nó không thể hiểu được sự tinh tế trên bàn đàm phán nghìn tỷ hay xoa dịu cảm xúc của một khách hàng đang gặp khủng hoảng. Những ngành học đòi hỏi sự thấu hiểu tâm lý và quản trị sự thay đổi đang ngày càng trở nên đắt giá hơn bao giờ hết.

Trong kỷ nguyên số, thị trường không bao giờ thiếu những "người thợ" giỏi kỹ năng thực thi, nhưng lại cực kỳ khát những "người làm chủ" biết kết nối công nghệ với giá trị nhân văn. Làn sóng đóng cửa các ngành học từ Á sang Âu là một lời cảnh tỉnh đanh thép rằng thời đại của việc học để thành thạo một công cụ đơn lẻ đã chính thức kết thúc.

Lối thoát duy nhất cho thế hệ trẻ hiện nay là phải thoát khỏi cái danh "ngành hot" của quá khứ để chuyển mình thành những nhân tài phức hợp. Đó phải là những người không chỉ biết sử dụng công nghệ như một bản năng, mà còn hiểu sâu sắc cách điều khiển và nhào nặn chúng để tạo ra những giá trị duy nhất, không thể thay thế giữa một thế giới đầy biến động.