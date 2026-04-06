Dân mạng đào lại 1 câu nhận xét của Từ Hy Viên về Hà Nhuận Đông, ai cũng phải tấm tắc: Gia đình anh đã giàu còn khéo dạy con!

Hà Nhuận Đông sinh năm 1975, là một nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Anh được khán giả châu Á biết đến qua nhiều bộ phim như Phong Vân, Kamen Rider, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Hán Sở Tranh Hùng, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, Bong Bóng Mùa Hè,...

Thời gian gần đây, tên tuổi Hà Nhuận Đông bất ngờ "bạo hồng" nhờ vai diễn Hạng Vũ đầy hào hùng, bi tráng trong bộ phim Hán Sở Tranh Hùng, đóng từ tận năm 2012. Vai diễn được ngợi khen hết lời khi đặt cạnh hình ảnh "tướng quân kem nền" có phần ẻo lả của nam diễn viên Trương Lăng Hách.

Không chỉ diễn xuất mà cả nhân cách, thái độ làm việc của Hà Nhuận Đông cũng nhận về cơn mưa lời khen.

Tiết lộ của cố diễn viên Từ Hy Viên khiến ai cũng xuýt xoa khen ngợi cách bố Hà Nhuận Đông dạy con

Hà Nhuận Đông và Từ Hy Viên từng hợp tác trong bộ phim Bong Bóng Mùa Hè. Nói về bạn diễn, cố diễn viên từng dành không ít lời khen. Cô cho biết, anh không có một chút năng lượng tiêu cực nào với người xung quanh. Điều này được cho là đến từ cách dạy dỗ của bố mẹ anh.

Chàng "Hạng Vũ" đang gây bão màn ảnh sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố anh là ông Hà Quốc Hồn, một trong những nhà thiết kế sân khấu lừng lẫy nhất tại Đài Loan và Hồng Kông, đứng sau hàng loạt sân khấu sự kiện, phim trường và các công trình nghệ thuật lớn. Gia đình họ Hà sở hữu khối tài sản khổng lồ từ kinh doanh bất động sản và các công ty thiết kế.

Dù sinh ra đã ở "vạch đích", nhưng cuộc đời của Hà Nhuận Đông lại không hề đậm chất "công tử bột". Cha anh cực kỳ nghiêm khắc và theo đuổi triết lý giáo dục con cái tự lập.

Nam diễn viên từng có thời gian du học ở Canada và theo học tại trường OCAD (Ontario College of Art & Design). Đây là một trong những cơ sở giáo dục nghệ thuật - thiết kế lâu đời và uy tín nhất Bắc Mỹ.

Được biết, thời sinh viên, anh không hề sống xa hoa. Để có tiền chi tiêu, anh đã phải đi làm thêm rất nhiều công việc từ rửa bát, phục vụ quán ăn đến bán nến dạo. Đây cũng là lý do vì sao phong thái của Hà Nhuận Đông luôn rất thực tế và chuyên nghiệp, không hề có sự kiêu ngạo của kẻ có tiền.

Sau này, Hà Nhuận Đông đã dùng tư duy của một người làm nghệ thuật và tầm nhìn kinh doanh của gia đình để lấn sân sang vai trò Nhà sản xuất và Đạo diễn. Anh tự đầu tư sản xuất phim (như Bong Bóng Mùa Hè), và nhờ uy tín của gia đình cũng như các mối quan hệ của cha, anh dễ dàng mời được những ngôi sao lớn tham gia và có được nguồn lực hỗ trợ tốt nhất cho bối cảnh phim.