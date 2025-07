Một hàng bánh cuốn bị phát hiện thêm chất cấm có thể gây vô sinh, ung thư vào món ăn của hàng trăm khách

Ngày 29/7 vừa qua, Đội Công an thuộc Cục Công an thành phố Chu Châu đã nhanh chóng hành động, phối hợp với Cục Công an Lâm nghiệp huyện Trà Lăng và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã trực tiếp đến cửa hàng bánh cuốn bị tố giác "thêm chất cấm vào món ăn". Đẩy cửa bếp sau, trong ánh sáng lờ mờ, các cảnh sát viên nhìn thấy những túi bột trắng ở góc bếp và hai xô bột gạo bóng loáng khác thường trên bàn bếp.

Túi hàn the được thu giữ tại hàng bánh cuốn

"Cái gì đây?". Trước sự chất vấn của cảnh sát, chủ cửa hàng, quay mặt đi. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy hàm lượng chất bột màu trắng trên chính làm hàn the (borax), hàm lượng của nó trong 2 xô bột gạo bị thu giữ tại chỗ lên đến 32,7 mg/kg, đồng nghĩa với việc vô số thực khách đã vô tình nuốt phải chất độc này.

Trong quá trình thẩm vấn, chủ cửa hàng thú nhận rằng bắt đầu từ tháng 6/2024, để làm cho món bánh cuốn của mình "dẻo hơn và dễ bán hơn", anh ta đã nhiều lần mua hèn the từ một cơ sở nào đó và trộn với bột gạo để bán, mặc dù biết đó là chất cấm trong thực phẩm. "Tôi thấy đối thủ cạnh tranh làm vậy, và nghĩ rằng mình có thể thoát tội...".

Hàn the là mối đe dọa đối với sức khỏe hàng ngàn gia đình

Hàn the, một thành phần không phải thực phẩm bị cấm, sẽ chuyển hóa thành axit boric khi xâm nhập vào cơ thể người. Sự tích tụ lâu dài có thể gây tổn thương các cơ quan. Ngộ độc cấp tính ở người lớn chỉ cần 15-20 gram; trẻ sơ sinh thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn, và chỉ cần 2-5 gram cũng có thể gây tử vong.

Tổn thương mãn tính thậm chí còn nguy hiểm hơn: nó phá vỡ các enzyme tiêu hóa, gây hại cho gan và thận, gây tổn hại đến hệ sinh sản và thậm chí có thể gây ung thư. Hãy nghĩ đến người già và trẻ em thường xuyên ăn bánh cuốn, "ngộ độc mãn tính" này thật đáng sợ.

Tổ chức Y tế Thế giới từ lâu đã xếp loại chất này vào loại chất gây ung thư loại 2B, cùng mức độ với aflatoxin và formaldehyde. Đặc biệt với trẻ em, hệ thống trao đổi chất của trẻ em vẫn chưa phát triển đầy đủ và việc sử dụng thực phẩm chứa hàn the trong thời gian dài có thể dẫn đến chậm phát triển trí tuệ.

Cách nhận biết món ăn chứa hàn the

Hàn the thường được thêm vào với mục đích "cải thiện hương vị", nhưng nó không hoàn toàn vô hình. Việc nắm vững các kỹ thuật sau đây có thể giúp ngay cả người bình thường nhất cũng trở thành một "thám tử" về an toàn thực phẩm.

1. Nhìn vào bề ngoài: Chả giò bình thường có màu trắng ngà và hơi mờ; chả giò có thêm hàn the sẽ sáng bóng, giống như được phủ sáp, và vẫn cứng, không bị xẹp ngay cả khi đã nguội.

2. Cảm nhận khi chạm vào: Những bánh cuốn ngon thường mềm và dễ gãy khi kéo nhẹ; bánh cuốn có chứa hàn the thì trơn và có thể kéo giãn như dây chun, khiến tay bạn rất khô sau khi chạm vào.

3. Ngoài ra còn có phương pháp thử nghiệm khoa học, thử bằng giấy pH. Dung dịch hàn the có tính kiềm. Bạn có thể mua giấy thử pH ở hiệu thuốc, ngâm bánh cuốn vào nước rồi nhúng vào nước để thử. Bánh cuốn thông thường có tính trung tính (pH≈7, màu xanh lá cây nhạt trên giấy thử) và sẽ chuyển sang màu xanh tím sau khi thêm hàn the (pH≥9).

Nguồn và ảnh: QQ, Hồ Nam Nhật báo, Sina