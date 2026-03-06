Một đơn vị giao hàng online dừng dịch vụ từ 31/3

Bắt đầu từ ngày 31/3 tới đây, Công ty TNHH Giao hàng Flex Speed (LEX) sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ giao hàng chặng cuối, khép lại một mảng dịch vụ quen thuộc với nhiều người dùng mua sắm trực tuyến. Đây là bước đi nhằm tái cấu trúc và tối ưu hóa mô hình vận hành, giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào các mảng logistics cốt lõi cũng như những dự án chiến lược mới trong tương lai. Giao hàng chặng cuối vốn là công đoạn cuối cùng đưa hàng hóa từ kho trung tâm đến tận tay người tiêu dùng, đóng vai trò sống còn trong trải nghiệm mua sắm nhưng cũng đòi hỏi chi phí vận hành khổng lồ.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, LEX đã vạch ra một lộ trình dừng hoạt động cụ thể gửi đến các đối tác bán hàng. Theo đó, hệ thống sẽ chỉ tiếp nhận các đơn hàng mới đến hết ngày 14/3. Các hoạt động lấy hàng trực tiếp tại kho hoặc cửa hàng đối tác cũng sẽ khép lại ngay trong ngày 15/3. Sau khi toàn bộ hoạt động xử lý và giao nhận hoàn tất trước ngày 22/3, dịch vụ này sẽ chính thức khép lại vào ngày cuối cùng của tháng 3.

Nhìn lại chặng đường phát triển, LEX là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái mua sắm trực tuyến tại khu vực. Được thành lập từ năm 2012 song hành cùng nền tảng Lazada, đơn vị này đã vươn mình ra 6 quốc gia Đông Nam Á. Kể từ khi tách ra hoạt động độc lập vào năm 2015, LEX không chỉ phục vụ Lazada mà còn mở rộng cung cấp dịch vụ lưu kho và xử lý đơn hàng cho nhiều nền tảng khác, bao gồm cả TikTok Shop. Tại Việt Nam, sau nhiều lần thay đổi nhân sự cấp cao kể từ năm 2019, ông Phạm Nguyễn Thanh Quang hiện đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc dẫn dắt doanh nghiệp qua giai đoạn chuyển giao này.

Động thái dừng dịch vụ của LEX phản ánh rõ nét sự khắc nghiệt của thị trường thương mại điện tử Việt Nam hiện nay. Theo số liệu từ Metric, dù tổng doanh thu của bốn sàn lớn nhất năm 2025 ước đạt 429.700 tỷ đồng với mức tăng trưởng 35%, miếng bánh thị phần lại đang nằm gọn trong tay Shopee và TikTok Shop với tỷ lệ áp đảo 97%. Việc nền tảng gắn bó mật thiết với LEX là Lazada hiện chỉ còn giữ khoảng 3% thị phần cho thấy các doanh nghiệp logistics buộc phải linh hoạt chuyển mình, cắt giảm các mảng không còn hiệu quả để sinh tồn và phát triển trong cuộc chiến tỷ đô này.