Hai tài khoản chưa từng giao dịch bỗng phát sinh chuyển khoản 1,3 tỷ đồng: Công an Hà Tĩnh mời hai người phụ nữ lên xác minh

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, chị Trần Thị Mỹ Dung (sinh năm 1982, trú thôn Tân Thành, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 1.300.000.000 đồng từ một tài khoản lạ.

Nhận thấy đây không phải số tiền của mình, chị Dung đã chủ động trình báo Công an xã Kỳ Anh để nhờ xác minh, tìm người chuyển nhầm nhằm trả lại.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Anh đã nhanh chóng tiến hành xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển tiền là chị Hà Thị Minh (SN 1999, đăng ký thường trú tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh). Sau khi mời hai bên đến trụ sở làm việc, Công an xã đã hỗ trợ các thủ tục cần thiết để chị Dung chuyển trả lại toàn bộ số tiền 1,3 tỷ đồng cho chị Minh.

Nhận lại được số tiền của mình, chị Hà Thị Minh bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới chị Trần Thị Mỹ Dung cùng lực lượng Công an xã Kỳ Anh đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.

Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Trần Thị Mỹ Dung là việc làm đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, đồng thời thể hiện sự phối hợp tích cực của người dân với lực lượng Công an trong việc giải quyết các sự việc phát sinh trên địa bàn.

Qua sự việc trên, Công an xã Kỳ Anh khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, số tiền trước khi xác nhận để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh