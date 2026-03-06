Cục Thuế thông báo nóng về chính sách thuế mới với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm, nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống, phải thông báo doanh thu phát sinh từ khi bắt đầu kinh doanh đến hết ngày 30/6 với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 31/7, đồng thời thông báo doanh thu phát sinh trong 6 tháng cuối năm chậm nhất ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng cuối năm, nếu doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống thì phải thông báo doanh thu phát sinh chậm nhất ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động, khi doanh thu lũy kế vượt 500 triệu đồng thì phải thực hiện khai thuế theo quý kể từ quý phát sinh mức doanh thu này theo quy định tại Điều 10 của Nghị định.

Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế từ hoạt động cho thuê bất động sản, người nộp thuế được lựa chọn khai thuế hai lần trong năm hoặc khai thuế một lần theo năm. Nếu khai hai lần trong năm tính thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ nhất chậm nhất ngày 31/7 của năm tính thuế và lần thứ hai chậm nhất ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo. Trường hợp khai một lần theo năm tính thuế, hồ sơ khai thuế phải nộp chậm nhất ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Cục Thuế cũng lưu ý, với trường hợp khai thuế theo tháng, hồ sơ khai thuế của tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026 phải gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 20/4/2026.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán từ năm 2025 trở về trước và đã được xác định mức thuế khoán theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, khi chuyển sang kê khai thuế từ ngày 01/01/2026, cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế của các năm trước, đồng thời không xử phạt vi phạm hành chính đối với các nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán.

Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, việc xử lý sẽ thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2025 nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc kê khai có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên, hoặc từ năm 2026 lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất, phải xác định và ghi nhận giá trị hàng tồn kho, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm ngày 31/12/2025 để làm căn cứ xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân năm 2026.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải lập bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, lưu giữ tại hộ kinh doanh và gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng phương thức điện tử cùng hồ sơ khai thuế quý I/2026 đối với trường hợp khai theo quý, hoặc chậm nhất ngày 20/4/2026 đối với trường hợp khai theo tháng.

Những thông tin nói trên thuộc Công điện của Cục thuế, yêu cầu cơ quan thuế các địa phương triển khai quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Công điện được gửi tới Trưởng thuế các tỉnh, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn để tổ chức thực hiện và tuyên truyền tới người nộp thuế.

Theo Cục Thuế, ngày 05/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. Cơ quan thuế các cấp được yêu cầu khẩn trương phổ biến quy định mới tới công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.

Kỳ Thư