1h sáng nhận Galaxy S26 tại rạp chiếu phim: Hoàng Hà Mobile biến đêm mở bán thành “date night” đúng nghĩa

Sự kiện tổ chức tại CGV Vincom Center Bà Triệu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu công nghệ, trở thành một trong những hoạt động mở bán đáng chú ý trong mùa flagship đầu năm.

Không gian rạp phim trở thành "mini event" công nghệ

Ngay từ khu vực check-in, không khí đã khác biệt so với các buổi trả hàng thông thường. Khách tham dự được nhận vé xem phim, bắp nước, và có cơ hội trúng các phần quà tặng hấp dẫn. Khu vực sảnh rạp được bố trí thành không gian trải nghiệm, nơi người dùng có thể trực tiếp dùng thử thiết bị, kiểm tra nhanh các tính năng AI và camera.

Bên trong rạp, người tham dự sẽ được giao lưu cùng khách mời đặc biệt của Hoàng Hà Mobile, trải nghiệm xem phim cùng người thân và có cơ hội sở hữu thêm các phần quà hấp dẫn, tạo nên cảm giác của một "mini event" công nghệ hơn là một buổi nhận máy thường thấy.

Reviewer Dương Dê giao lưu cùng cộng đồng Samfan

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ từ reviewer Dương Dê. Tại sự kiện, anh đã chia sẻ về những tính năng nổi bật trên Samsung Galaxy S26 Series, đặc biệt là các nâng cấp liên quan đến AI như hỗ trợ chỉnh sửa ảnh, sáng tạo nội dung và tối ưu trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Bên cạnh việc phân tích sản phẩm, Reviewer Dương Dê cũng đánh giá cao mô hình tổ chức nhận máy tại rạp chiếu phim, cho rằng cách làm này góp phần gia tăng cảm xúc và tạo dấu ấn đáng nhớ cho người dùng khi sở hữu thiết bị mới.

Khi mua điện thoại cũng có thể trở thành một "kỷ niệm"

Samsung Galaxy S26 Series năm nay thu hút sự chú ý với thiết kế mỏng nhẹ, màu sắc thời thượng cùng loạt tính năng AI hỗ trợ công việc, chỉnh sửa hình ảnh, sáng tạo nội dung và lọc cuộc gọi tự động. Tuy nhiên, điều khiến sự kiện lần này được nhắc đến nhiều không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở cách Hoàng Hà Mobile tổ chức buổi nhận máy.

Thay vì chỉ tập trung vào giá bán hay quà tặng, Hoàng Hà Mobile chọn cách biến khoảnh khắc nhận máy thành một trải nghiệm có cảm xúc – nơi khách hàng có khoảng thời gian bên cạnh người thương, xem phim, giao lưu và cùng nhau mở hộp smartphone mới trong tiếng vỗ tay của cả rạp. Đáng chú ý, sự kiện diễn ra trong tuần lễ 8/3 và tổ chức vào khung giờ nửa đêm cũng mang lại một sắc thái khác biệt. Thay vì chờ đợi đến lượt nhận máy, khách tham dự có thời gian thưởng thức trọn vẹn một suất chiếu trong không gian riêng tư của rạp phim cùng người thương trước khi nhận máy ngay tại rạp.

Ngoài đặc quyền sở hữu máy sớm, mỗi khách tham dự còn nhận kèm quà tặng sạc nhanh 25W và có cơ hội nhận thêm Galaxy Buds 4 Pro.

Trong bối cảnh các sự kiện mở bán ngày càng quen thuộc, sự kiện "nhận máy lúc 1h sáng trong rạp chiếu phim" của Hoàng Hà Mobile đã tạo nên một dấu ấn khác biệt. Và có lẽ sau đêm hôm đó, với nhiều bạn trẻ, chiếc Samsung Galaxy S26 không chỉ là một thiết bị công nghệ mới – mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ.

