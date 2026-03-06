Thế Giới Di Động chính thức trao tay chiếc Flagship Galaxy S26 series cho những khách hàng đầu tiên sở hữu

Việc giao hàng sớm không chỉ mang đến cho khách hàng niềm vui sở hữu đầu tiên mà còn khẳng định vị thế tiên phong xu hướng và trải nghiệm mà nhà bán lẻ dành cho những khách hàng của mình.

Ngay từ sáng sớm, không khí tưng bừng phủ kín khắp cửa hàng Thế Giới Di Động Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, TPHCM như một "party công nghệ" khi những chiếc flagship đầu tiên được trao tận tay khách hàng, mở màn cho cơn sốt lên đời smartphone đầu năm.

Đông đảo khách hàng hào hứng đến nhận sớm và trải nghiệm Galaxy S26 Series trong không gian hiện đại.

Nhìn dòng người đông đảo đến trải nghiệm tại các cửa hàng Thế Giới Di Động, nhiều người đặt câu hỏi "Galaxy S26 có gì hấp dẫn đến như vậy?". Câu trả lời từ chuyên gia Rương Công Nghệ cho biết sức mạnh của Galaxy S26 series nằm ở "hệ điều hành" AI đỉnh chóp, camera ăn điểm, riêng tư được ưu tiên và thiết kế không góc chết.

Ở một góc nhìn khác, nhà sáng tạo nội dung Tròn Mama lại bị chinh phục bởi bộ công cụ chỉnh ảnh AI Photo Assist. Việc chỉnh ảnh, xóa vật thể hay tạo hình AI ngay trên điện thoại cực kỳ mượt, đúng chất studio bỏ túi", rất thuận lợi cho công việc đặc thù của cô.

Rương Công Nghệ và Tròn Mama hào hứng chia sẻ những ưu điểm đáng tiền của Galaxy S26 Series

Tại sự kiện, hai KOL cũng hào hứng làm nóng chương trình với màn bốc thăm trúng thưởng để tìm ra những chủ nhân không chỉ may mắn sở hữu sớm Galaxy S26 series mà còn nhận được nhiều giải thưởng giá trị: như Galaxy Watch8, Galaxy Buds4 Pro, củ sạc siêu nhanh 60W.

Những khách hàng đầu tiên nhận máy đều không khỏi trầm trồ trước tính năng Privacy Display – công nghệ màn hình bảo mật tiên phong giúp bảo vệ nội dung cá nhân đặc biệt khi đang ở nơi công cộng. Chiếc "camera thần kỳ" có khả năng zoom 100x, tạo ra những bức ảnh chất lừ mà không cần dùng nhiều app kết hợp cùng trợ lý Gemini thế hệ mới giúp Galaxy S26 Series trở thành cộng sự AI thực thụ trong mọi tác vụ. Đặc biệt, nhiều khách hàng rất yêu thích tính năng lọc cuộc gọi tự động giúp chống lừa đảo.

Khách tham gia sự kiện nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ minigame trả lời câu hỏi và bốc thăm trúng thưởng.

Sau khi những chiếc Galaxy S26 Series đầu tiên được trao tận tay khách hàng, không gian sự kiện bùng nổ, lan tỏa cảm xúc phấn khích. Không ít khách hàng nán lại để khám phá trọn vẹn tính năng mới của sản phẩm, đồng thời mua kèm phụ kiện phong cách.

Là một trong những dòng AI smartphone cao cấp nhận được nhiều lời khen từ giới reviewer công nghệ, Galaxy S26 Series nhanh chóng trở thành khoản đầu tư nâng cấp trải nghiệm và phong cách đáng cân nhắc nhất dịp đầu năm. Hệ thống Thế Giới Di Động ghi nhận hơn 3.700 đơn đặt trước, trong đó 2.730 khách hàng xuống cọc, cho thấy sức hút vượt trội của flagship này. Đáp lại sự mong đợi, chuỗi bán lẻ trao tận tay khách hàng hàng trăm máy đầu tiên trong chương trình giao hàng sớm lúc 7h ngày 6/3/2026. So với dòng Galaxy S25 Series tiền nhiệm, lượt quan tâm và đặt hàng tại Thế Giới Di Động tăng gấp đôi, cho thấy niềm tin của khách hàng vào cả sản phẩm lẫn dịch vụ hậu mãi của nhà bán lẻ thiết bị công nghệ dẫn đầu. Sự kiện giao máy sớm đồng loạt này cũng khẳng định năng lực vận hành và vị thế "điểm đến đầu tiên" của Thế Giới Di Động mỗi khi có siêu phẩm công nghệ ra mắt.

Những chủ nhân đầu tiên của Samsung Galaxy S26 Series hào hứng "đập hộp" và "trên tay" ngay tại cửa hàng.

Hiện tại, Galaxy S26 Series có mặt trên toàn hệ thống Thế Giới Di Động, giá từ 21.990.000 đồng với nhiều hỗ trợ tài chính hấp dẫn và linh hoạt. Sau ngày giao hàng, toàn bộ hệ thống Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh và các cửa hàng chuyên biệt Samzone cũng mở bán chính thức siêu phẩm với những ưu đãi hấp dẫn, bao gồm ưu đãi thu cũ trợ giá đến 5 triệu, ưu đãi nhân đôi bộ nhớ trị giá đến 6 triệu, tặng sim data 8GB/ngày hoặc quy đổi giảm 2 triệu, thanh toán qua VNPay giảm thêm 1 triệu, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, bảo hiểm rơi vỡ trong vòng 6 tháng. Đặc biệt, cơ hội trúng quà trị giá đến 50 triệu và chính sách trả chậm 0% lãi suất giúp khách hàng có thể sở hữu ngay một trong những siêu phẩm đáng sở hữu nhất trong năm mà không phải lo lắng về chi phí.