Một đĩa gỏi quê mà hội “nghiện spa” ăn hoài: Detox da, giữ dáng tuyệt đỉnh

Nhắc đến những món ăn vừa ngon miệng vừa giữ dáng đẹp da, ít ai ngờ gỏi ngó sen tôm thịt - món ăn dân dã của mâm cơm quê lại được nhiều chị em “nghiện” đến mức spa nào cũng khuyên. Không phải tự nhiên mà hội sành làm đẹp luôn rỉ tai nhau: muốn da khỏe, dáng thon thì nhất định phải ăn gỏi ngó sen đều đặn.

Ngó sen - chất xơ “vàng” giúp da đẹp, người nhẹ

Điểm đặc biệt của gỏi ngó sen nằm ở ngó sen tươi giòn, ngọt mát và cực kỳ giàu chất xơ. Phần ngó sen non chứa nhiều vitamin C tự nhiên – chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, hỗ trợ cơ thể tự sản sinh collagen để da căng mướt, đàn hồi tốt hơn.

Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào còn giúp đào thải độc tố, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe, giảm tình trạng đầy hơi, tích nước – điều mà ai giảm cân giữ dáng đều sợ nhất.

Tôm thịt bổ sung đạm “sạch”, không ngán

Khác với những món salad khô khan, gỏi ngó sen thường đi kèm tôm luộc và thịt ba chỉ luộc thái mỏng. Sự kết hợp này không chỉ cân bằng hương vị mà còn mang lại nguồn protein chất lượng cao, giúp cơ bắp săn chắc.

Tôm cũng là loại hải sản chứa nhiều kẽm, selen – những vi chất quan trọng trong quá trình làm lành tổn thương da, giảm mụn vặt và kích thích tái tạo tế bào mới.

Hội sành spa mê vì vừa ngon vừa “detox nhẹ”

Hỏi thử bất kỳ ai hay đi spa, bạn sẽ bất ngờ khi nhiều chuyên viên chăm sóc da thường gợi ý khách ăn gỏi ngó sen tôm thịt 1–2 lần mỗi tuần. Bởi món này ít tinh bột, vị chua ngọt dễ ăn, nhiều rau, ít dầu mỡ cực hợp cho ai đang detox, thanh lọc cơ thể mà vẫn no bụng.

Nhiều spa còn “truyền miệng” mẹo nhỏ: muốn da bớt sạm, ăn gỏi ngó sen cùng nước ép bưởi hoặc trà xanh ấm để tăng hiệu quả chống oxy hoá, giữ dáng mà không lo tích mỡ.

“Món quê” mà hiệu quả không ngờ

Ngó sen, tôm thịt toàn nguyên liệu dễ kiếm, giá bình dân, vậy mà hiệu quả lại chẳng “bình dân” chút nào:

- Đẹp da: Vitamin C, chất chống oxy hoá từ ngó sen.

- Giữ dáng: Nhiều chất xơ, ít carb, no lâu.

- Thải độc nhẹ: Hỗ trợ tiêu hoá, giúp bụng phẳng.

Một đĩa gỏi mát lạnh, thêm ít đậu phộng rang, rau thơm, chan chút nước mắm chua ngọt, ăn tới đâu giòn rụm tới đó. Vậy mới nói, ai mê spa sành sỏi đều có công thức “giữ da, giữ dáng” bắt đầu từ những món “quê mà xịn” thế này.